Pronto soccorso di Lavagna, al via lo spostamento temporaneo per il restyling

Lavagna. Nella serata di mercoledì 11 marzo 2026 inizierà il trasferimento del Pronto Soccorso di Lavagna nella nuova sede temporanea, realizzata per consentire la completa ristrutturazione dei locali attuali.

Durante i lavori di ammodernamento, che proseguiranno per circa un anno e mezzo, il Pronto Soccorso temporaneo sarà situato al piano terra del Corpo Nord, all’ingresso dell’Ospedale, nell’area creata per assicurare la prosecuzione dell’attività di emergenza-urgenza. In tale spazio sono state realizzate dodici nuove sale, l’area dedicata all’Osservazione Breve Intensiva, la sala d’attesa e la camera calda affacciata su via don Bobbio che costituisce l’ingresso alla struttura, sia per le ambulanze che per i pazienti in autopresentazione.

Per tutta la durata delle operazioni di spostamento saranno mantenuti il triage e la camera dei codici rossi sia nel PS originario sia nella nuova struttura, duplicando di fatto le funzioni per garantire la continuità assistenziale e ricevere gli utenti in entrambe le zone di accesso. Non appena il trasferimento sarà completato, entro la mattinata di giovedì 12 marzo, i servizi saranno in funzione esclusivamente nella nuova collocazione.

Il periodo del trasferimento non è casuale. Il mese di marzo consentirà un periodo di assestamento in vista delle festività pasquali e della successiva stagione estiva, che rappresentano il momento di maggior afflusso alla struttura.

L’orario di ingresso dei parenti rimane invariato: i familiari potranno far visita ai pazienti tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 19.30, indossando la mascherina FFP2 o chirurgica.

Restano attivi anche i servizi “Chiedi a me”, grazie al quale i facilitatori forniscono ai familiari informazioni sul percorso del paziente all’interno del PS, e “PS Tracker”, il sistema digitale per restare aggiornati sul percorso dal proprio dispositivo (collegandosi al sito http://pstracker.regione.liguria.it/ o scaricando l’App Salute Simplex).

Inoltre, prosegue la collaborazione con l’associazione Avo Tigullio Orientale. Dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19, i volontari saranno presenti in PS per offrire conforto, sostegno e una presenza amichevole ai pazienti.

«Il trasferimento del Pronto Soccorso rappresenta un momento delicato, organizzato nei dettagli per garantire la continuità assistenziale e minori disagi possibili per gli utenti – spiega il coordinatore dell’Area Sociosanitaria Locale 4, Maria Elena Secchi -. Lo spostamento è una fase necessaria per consentire l’avvio dei lavori di ammodernamento, al termine dei quali il Pronto Soccorso tornerà nell’attuale collocazione, completamente rinnovata».

«Malgrado sia una soluzione transitoria – conclude il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza e Accettazione (DEA), Paola Antonella Truglio – i pazienti troveranno spazi nuovi, più contenuti rispetto ai precedenti ma accoglienti. Il personale sarà impegnato, come sempre, a garantire un’attività tempestiva ed efficiente, mantenendo alta l’attenzione ai bisogni dei pazienti».