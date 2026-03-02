Giornata critica per i pronto soccorso, al San Martino bloccata una decina di ambulanze

Genova. Giornata difficile quella di lunedì per il pronto soccorso dell’ospedale San Martino. A causa del numero di accessi, dal primo pomeriggio una decina di ambulanze è rimasta bloccata nel piazzale in attesa di recuperare le barelle.

La situazione non è inconsueta: il lunedì è spesso un giorno critico per i pronto soccorso, complice anche il weekend appena trascorso.

Il 2 marzo sia il San Martino sia il Galliera risultavano alle 18 affollati, il Villa Scassi molto affollato. Al San Martino erano presenti 97 persone in cura e 24 in attesa, con 15 codice rossi, i più gravi, e 6 arancioni.

Al Galliera i pazienti in cura erano 69, 22 quelle in attesa, al Villa Scassi – come detto molto affollato stando al monitoraggio regionale – i pazienti in cura erano 48, di cui 4 codici rossi e 18 arancioni, e 26 quelle in attesa.