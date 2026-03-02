  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Caos

Giornata critica per i pronto soccorso, al San Martino bloccata una decina di ambulanze

Anche il Galliera risultavano alle 18 affollati, il Villa Scassi molto affollato

ambulanze coda san martino

Genova. Giornata difficile quella di lunedì per il pronto soccorso dell’ospedale San Martino. A causa del numero di accessi, dal primo pomeriggio una decina di ambulanze è rimasta bloccata nel piazzale in attesa di recuperare le barelle.

La situazione non è inconsueta: il lunedì è spesso un giorno critico per i pronto soccorso, complice anche il weekend appena trascorso.

Il 2 marzo sia il San Martino sia il Galliera risultavano alle 18 affollati, il Villa Scassi molto affollato. Al San Martino erano presenti 97 persone in cura e 24 in attesa, con 15 codice rossi, i più gravi, e 6 arancioni.

Al Galliera i pazienti in cura erano 69, 22 quelle in attesa, al Villa Scassi – come detto molto affollato stando al monitoraggio regionale – i pazienti in cura erano 48, di cui 4 codici rossi e 18 arancioni, e 26 quelle in attesa.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.