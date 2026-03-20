Progetti europei, il Comune presenta la candidatura al bando per contrastare la povertà energetica

Genova. La giunta comunale, su proposta delle assessore all’Ambiente e alla Sostenibilità e ai Fondi e progetti europei, ha deciso di presentare la candidatura del Comune di Genova al bando “Assistenza tecnica 2026: Supporto personalizzato per contrastare la povertà energetica a livello locale” – EPAH/TA/2026, nell’ambito dell’iniziativa della Commissione Europea “Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)”.

Scopo del bando, infatti, è quello di consentire alle amministrazioni locali di beneficiare di un servizio di supporto tecnico per la progettazione e l’implementazione di piani di lavoro efficaci per il contrasto alla povertà energetica.

“I progetti europei ci offrono una straordinaria opportunità di promozione e sostegno agli obiettivi di trasformazione del territorio – dicono le assessore – che ci possono consentire di migliorarne la qualità e la vivibilità anche attraverso forme innovative di sviluppo tecnologico. Tra queste ci sono senza ombra di dubbio le iniziative legate alla transizione energetica, tra le quali il contrasto alla povertà energetica delle comunità locali è sicuramente una delle priorità”.

Il bando darà l’opportunità ai soggetti selezionati di ricevere un servizio di assistenza tecnica per la definizione di un piano di lavoro per il contrasto alla povertà energetica, rappresentando al contempo un’interessante opportunità di ricevere supporto sul tema della povertà energetica a livello locale, attraverso l’approfondimento delle conoscenze e la creazione di una rete collaborativa di stakeholder interessati. La candidatura è supportata da CERS Liguria (Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della Liguria) che, in qualità di comunità energetica regionale solidale con l’obiettivo statutario di contrastare la povertà energetica, sosterrà l’iniziativa.