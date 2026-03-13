Centro storico, principio d’incendio in un appartamento in via Pré

Genova. Un principio di incendio per cause al momento da accertare ha interessato questo pomeriggio un appartamento in via Pré all’altezza della Commenda.

E successo intorno alle 17.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Croce verde genovese, con i mezzi posizionati in via Gramsci.

Il principio di incendio è stato spento senza difficoltà dai pompieri mentre i militi della croce verde hanno fornito assistenza alle persone che si trovavano nell’appartamento, che tuttavia non hanno avuto necessità di essere accompagnate in ospedale.