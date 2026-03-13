  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cronaca

Centro storico, principio d’incendio in un appartamento in via Pré

Due persone soccorse sul posto. Non hanno avuto necessità di ricovero

Generico marzo 2026

Genova. Un principio di incendio per cause al momento da accertare ha interessato questo pomeriggio un appartamento in via Pré all’altezza della Commenda.

E successo intorno alle 17.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Croce verde genovese, con i mezzi posizionati in via Gramsci.

Il principio di incendio è stato spento senza difficoltà dai pompieri mentre i militi della croce verde hanno fornito assistenza alle persone che si trovavano nell’appartamento, che tuttavia non hanno avuto necessità di essere accompagnate in ospedale.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.