Primavera insolita, Antola sotto la neve: e domani tocca alle Alpi Liguri

Genova. È arrivata, come previsto, nel primo pomeriggio di oggi sull’Appennino del levante ligure e del genovesato, la neve, nel primo giorno di primavera.
I fiocchi sono stati immortalati dalla webcam del centro Limet posizionata sulla terrazza del rifugio Antola, a 1460 metri, che si prepara per l’apertura pasquale.
La neve è caduta anche nel parco dell’Aveto dove, anche questo fine settimana, gli impianti di risalita e i rifugi sono aperti, in una delle stagioni più lunghe degli ultimi anni.
Tra la notte e la giornata di domani la perturbazione si sposterà a ponente, dove la neve è attesa anche sulle Alpi Liguri anche queste in condizioni “himalaiane” se paragonate alla media del periodo.