Primark resta nell’ex Rinascente. Beghin: “Trattativa procede. Ipotesi Palasport non consentita”

Genova. Se Primark arriverà a Genova aprirà nel palazzo dell’ex Rinascente, in largo XII Ottobre: la conferma arriva direttamente dall’assessora al commercio, Tiziana Beghin, che in risposta a un’interpellanza della consigliera Paola Bordilli smentisce la possibilità che “nel corso della nostra amministrazione” il colosso della fast fashion possa approdare al nuovo Waterfront Mall.

La trattativa tra Bper e Primark per l’apertura a Genova

A oggi la trattativa tra Bper, proprietaria del palazzo ex Rinascente, e Primark procede, seppur a rilento. L’azienda ha avviato una due diligence (un processo di indagine e verifica condotto prima di un’acquisizione) in estate che si è conclusa a febbraio. Primark dovrà ora redigere un business plan che verrà sottoposto a Bper per avanzare ulteriormente nella trattativa.

“Una dei primi dossier della sindaca Silvia Salis è stato dare una risposta sul fronte dell’ex Rinascente, un luogo vuoto dal 2018 – conferma Beghin – il processo è andato avanti, ai primi di febbraio risale l’ultima interlocuzione con Bper. Bisogna ricordare che si tratta di una trattativa tra privati, in cui Comune può offrire sostegno e supporto ma non interferire”.

Beghin ha parlato di “sensazioni molto positive” durante l’incontro con il country manager di Primark, e la speranza è che la trattativa, annunciata nel corso dell’amministrazione precedente, vada a buon fine. L’azienda a oggi nel Nord Ovest è presente soltanto a Milano, e la presenza di un punto vendita a Genova potrebbe attirare persone da tutta la Liguria e anche da fuori regione.

Primark al Waterfron? Beghin: “La normativa non lo consente”

Il colosso irlandese ha però a disposizione – almeno a oggi – soltanto lo spazio nel quadrilatero, nei locali dell’ex Rinascente. L’ipotesi che possa aprire al Waterfront Mall, la nuova galleria commerciale al Palasport, è stata recisamente smentita da Beghin. Che non ha nascosto un pizzico di amarezza nel parlare del centro commerciale, progetto ereditato dall’amministrazione precedente e che non ha mai nascosto di non approvare.

“Non è possibile da un punto di vista normativo che apra lì, non rientra nei termini imposti per le nuove aperture (tematicità e vocazione turistica, ndr). Questa amministrazione non ha intenzione di riaprire questi termini, dunque escludo categoricamente questa ipotesi”.

Sulle indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi, Beghin sembra togliersi un sassolino dalla scarpa: “Nessuno di noi ha mai avuto contezza di questa volontà. Forse è stata espressa dallo sviluppatore immobiliare, che fa evidentemente fatica a riempire tutti gli spazi della galleria e avrebbe tutto l’interesse ad avere al suo interno un player come Primark”.