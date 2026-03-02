Liguria. Inizio di settimana con la pioggia sulla Liguria, ecco le previsioni meteo del Limet (Associazione ligure di meteorologia).

Lo sprofondamento di una saccatura atlantica, sulla penisola iberica, richiama correnti umide dai quadranti meridionali sul Nord Italia; il sovrascorrimento, di quest’ultime, sul mare freddo, porta alla comparsa di deboli piogge sulla nostra regione, specie sul settore centrale.

In mattinata piogge sparse sul settore centrale, ove non si escludono dopo l’alba locali stacchi moderati. Nuvolosità irregolare altrove con ampie schiarite. A partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, fenomeni in trasferimento ai settori interni e al Medio-Ponente, con locali schiarite sui tratti costieri.

Fenomeni in esaurimento serale, salvo locali rovesci sull’estremo levante intorno alla mezzanotte.

Nevicate sulle vette delle Alpi Liguri-Marittime al di sopra dei 1400-1500 metri e sulle vette Avetane al di sopra dei 1600-1700 metri,

Venti deboli da Sud/Sud-Est sull’intero territorio regionale. Locali rinforzi moderati da Est/Sud-Est al largo e sulle coste Imperiesi in serata.

Mare da quasi calmo a poco mosso in mattinata. In generale rinforzo nel corso del pomeriggio e della serata, con mare mosso su tutti i settori entro fine periodo.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle aree interne. Sulla costa minime tra +9 e +13°C, massime tra +13 e +16°C. Nell’interno minime tra 0 e +9°C, massime tra +8 e +14°C.

Previsioni Liguria martedì 3 marzo

Precipitazioni a carattere di rovescio andranno a interessare, in mattinata, i settori orientali della regione; più asciutto a Ponente con schiarite più ampie spostandosi verso l’imperiese. Instabilità nelle ore pomeridiane in trasferimento all’entroterra di Levante, con rovesci localizzati tra Aveto, Trebbia e Vara.

Ampie schiarite sulle coste imperiesi; nuvolosità sparsa altrove con basse probabilità di precipitazioni.

Venti in rotazione notturna ai quadranti settentrionali sul centro-Ponente, con rinforzi moderati sull’Imperiese e nelle dorsali esposte dei versanti marittimi genovesi e savonesi. Deboli a regime di brezza a Levante. con rotazione temporanea ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.

Mare mosso a Ponente, poco mosso o quasi calmo sulle coste del Centro-Levante.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi sulle coste del centro-Ponente.

Previsioni mercoledì 4 marzo

Ventilazione fino a forte dai quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del centro-Ponente.

Nuvolosità in aumento sui versanti padani, mentre sui settori costieri vivremo una giornata dai connotati primaverili: Cieli tersi e temperature in generale aumento. Ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali con raffiche fino a forti a Ponente.

Mare stirato sotto costa e mosso al largo. Temperature in generale aumento in costa.