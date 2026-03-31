Prevenzione, socialità e qualità della vita: il Municipio Centro Est rafforza la rete di incontri per la popolazione

Genova. Due cicli di incontri dedicati alla prevenzione e al benessere, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana, sempre più centrale nel tessuto sociale dei quartieri. È quanto ha organizzato il Municipio Centro Est di Genova, con un ricco programma di iniziative aperte alla cittadinanza, realizzate in collaborazione con ATS Liguria – Asl 3 e realtà associative locali, e suddiviso tra il GAL del Lagaccio e la Casa di quartiere di via Carbone a Oregina.

Il progetto nasce in un contesto demografico che evidenzia con chiarezza le sfide del territorio: nel Municipio Centro Est gli over 65 sono 23.242, pari al 26,9% della popolazione (contro il 24,2% della media nazionale), mentre gli over 85 superano le 4.400 unità (5,21%). Una quota significativa che si inserisce in una realtà urbana complessa, caratterizzata da un’elevata densità abitativa, un territorio in gran parte collinare e un patrimonio immobiliare spesso vetusto.

A questi dati si affiancano indicatori sociali rilevanti: nel Centro Est il 21% delle abitazioni è occupato da una sola persona e, secondo i dati Istat, una quota crescente di anziani vive in condizioni di solitudine, con il 25% degli over 65 in isolamento cronico e circa il 40% degli over 75 che vive da solo. In Liguria, regione più anziana d’Europa, l’indice di solitudine raggiunge il 42,9% e si stima che oltre il 28% degli anziani non sia autosufficiente.

In questo scenario, il Municipio ha deciso di puntare a rafforzare una rete territoriale già articolata: dai servizi sociosanitari come l’ADI (con 828 prese in carico previste nel 2025) alla nuova struttura complessa di geriatria, passando per i centri diurni, le RSA, i progetti di cohousing e le attività associative come i corsi AFA. Ma accanto ai servizi, è emerso con forza anche il bisogno di parlare di prevenzione, informazione e socialità.

“I nostri incontri – spiega la presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso – sono rivolti a tutta la cittadinanza ma in particolare agli anziani, e si svolgono proprio nei luoghi dove si ritrovano quotidianamente, come il GAL del Lagaccio e la Casa di quartiere di Oregina. Grazie alla collaborazione con ATS Liguria portiamo medici e specialisti direttamente nei quartieri per parlare di salute, alimentazione e stili di vita. La partecipazione è stata molto alta fin dal primo incontro, segno di un bisogno reale: gli anziani fanno domande, si confrontano, portano esperienze. È anche da qui che vogliamo partire per costruire politiche mirate, con un focus sulla qualità della vita nei quartieri più fragili”.

Il percorso del Municipio, promosso dalla presidente Simona Cosso, è stato condiviso anche con la consigliera municipale Adele Rossi, alla quale è stata assegnata la delega al “Benessere e qualità della vita”, una scelta che evidenzia la volontà politica di puntare a integrare sempre di più la dimensione sanitaria e sociale.

I primi due appuntamenti (mercoledì 25 marzo al GAL del Lagaccio e venerdì 27 marzo alla Casa di quartiere di Oregina) hanno visto una grande partecipazione tra i cittadini, interessati ad ascoltare i consigli del dottor Roberto Rosselli e della dottoressa Paola Pedemonte sul tema “Mangiare bene per vivere in salute”.

Gli appuntamenti in calendario sono ancora 4, suddivisi sempre tra Lagaccio e Oregina. Al GAL di via del Lagaccio mercoledì 1 aprile alle 17 sarà la volta di “Attività fisica per un invecchiamento sano e attivo”, con le dottoresse Concetta Teresa Saporita e Paola Pedemonte, mentre martedì 14 aprile, sempre alle 17, si concluderà il ciclo di incontro con “La buona vita per le persone anziani: le cure domiciliari”, insieme al dottor Pietro Mosca.

Alla Casa di quartiere di via Carbone, in Oregina, invece, lunedì 20 aprile alle ore 17:30 si parlerà di “Vivere bene l’età anziana affrontando insieme la fragilità” (con il dottor Pietro Mosca) e lunedì 27 aprile si concluderà il programma di incontri con “Attività fisica per un invecchiamento sano e attivo”, insieme alle dottoresse Concetta Teresa Saporita e Paola Pedemonte,