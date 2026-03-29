Prevenzione per le donne, a Genova oltre 1.800 visite gratuite negli ultimi tre weekend

Genova. Si è concluso l’ultimo weekend open dedicato alla prevenzione della salute femminile in Liguria. Sono state 363 le visite ginecologiche, endocrinologiche e ostetriche effettuate ieri e oggi al Galliera. Questi numeri si aggiungono alle prestazioni erogate nei due fine settimana precedenti presso il Policlinico San Martino e l’Ospedale Villa Scassi, portando il totale complessivo a oltre 1.800 visite negli ultimi tre weekend dedicati.

Un bilancio che, secondo la Regione, conferma l’importanza di iniziative mirate alla prevenzione e alla diagnosi precoce, fondamentali per la tutela della salute delle donne.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione possa essere portata vicino alle persone, con risultati significativi in termini di adesione e partecipazione. Genova ha risposto in modo straordinario, dimostrando grande attenzione verso la salute femminile. Il nostro obiettivo è ora estendere ulteriormente queste attività su tutto il territorio ligure, per garantire un accesso sempre più diffuso ai servizi di prevenzione e di estenderla anche alla prevenzione maschile con ‘Uomo in Salute – Open Week-end 2026’. L’impegno della Regione proseguirà dunque nel rafforzare e ampliare queste iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone su tutto il territorio”.

“Il risultato ottenuto in queste settimane dimostra quanto sia fondamentale investire nella prevenzione e nella sensibilizzazione – aggiunge la direttrice generale dell’azienda ospedaliera metropolitana Monica Calamai –. La risposta delle cittadine è stata significativa e testimonia una crescente consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici. È su questa strada che dobbiamo continuare, rafforzando la rete dei servizi e rendendo queste opportunità sempre più accessibili”.

L’iniziativa dedicata agli uomini si svolgerà in diversi ospedali di Genova, secondo il seguente calendario (indirizzi e orari verranno comunicati nel dettaglio nei prossimi giorni):

• 11–12 aprile 2026 – IRCCS Policlinico San Martino

• 18–19 aprile 2026 – Ospedale Villa Scassi

• 9–10 maggio 2026 – Ospedale Galliera

• 16–17 maggio 2026 – Ospedale di Voltri