Prevenzione femminile, oltre 600 visite gratuite in due giorni al Villa Scassi

Genova. Si è chiuso con oltre 600 visite il fine settimana dedicato alla prevenzione femminile all’ospedale Villa Scassi.

L’iniziativa dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana ha messo a disposizione delle donne genovesi un’offerta completa di prestazioni: visita oncologica femminile, visita ginecologica con pap test ed ecografia transvaginale, visita senologica, consulenze di chirurgia plastica e ricostruttiva (oncologica), supporto di psico-oncologia.

Il forte afflusso, in particolare per le visite ginecologiche, con ecografie e pap test, ha portato a un vero e proprio boom di richieste, e una parte degli appuntamenti è stata riprogrammata nei prossimi fine settimana, così da garantire l’accesso a tutte le utenti.

“Questi numeri confermano quanto sia sentita e importante la prevenzione tra le donne – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. La grande partecipazione registrata sia al San Martino sia a Villa Scassi dimostra l’efficacia di iniziative diffuse sul territorio e la qualità dell’offerta del nostro sistema sanitario. Continueremo a investire su campagne di screening e sensibilizzazione, perché la diagnosi precoce resta uno strumento fondamentale per la tutela della salute”.

Il calendario prosegue con il prossimo appuntamento in programma sabato 28 e domenica 29 marzo all’ospedale Galliera, dove saranno disponibili visite ginecologiche gratuite e consulenze ostetriche (preconcezione, gravidanza, preparto, puerperio e allattamento). Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle 13.

“L’iniziativa – spiega il direttore generale di AOM Monica Calamai – conferma l’attenzione crescente verso i percorsi di prevenzione e l’importanza di garantire occasioni accessibili e diffuse su tutto il territorio. Il riscontro registrato in questi weekend dimostra quanto sia fondamentale portare i servizi sempre più vicino alle cittadine, facilitando l’accesso agli screening e promuovendo una cultura della prevenzione che deve diventare parte integrante della vita quotidiana. La sinergia tra le diverse strutture del sistema sanitario regionale consente di offrire risposte concrete e tempestive, valorizzando professionalità e competenze al servizio della comunità. Continueremo a lavorare in questa direzione, ampliando le opportunità e rafforzando la rete dei servizi dedicati alla salute femminile”.