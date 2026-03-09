Prende a schiaffi un infermiere al Villa Scassi: denunciato 47enne

Genova. E’ arrivato in ospedale in stato confusionale a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope. Dopo qualche tempo di attesa in barella, ha iniziato a vagare per l’edificio.
Quando un infermiere lo ha avvicinato per dirgli di tornare a sdraiarsi, il paziente lo ha aggredito con una violenta manata allo zigomo.
E’ successo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Il 47enne, italiano, dopo le dimissioni è stato portato in Questura. E’ stato denunciato per lesioni aggravate dalle nuove disposizioni a tutela del personale sanitario. L’infermiere ha riportato una prognosi di 5 giorni.