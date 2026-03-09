  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aggressione

Prende a schiaffi un infermiere al Villa Scassi: denunciato 47enne

Era ricoverano perché in stato confusionale dovuto all'assunzione di droghe e alcol. L'infermiere gli aveva chiesto di sdraiarsi sulla barella

villa scassi

Genova.  E’ arrivato in ospedale in stato confusionale a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope. Dopo qualche tempo di attesa in barella, ha iniziato a vagare per l’edificio.

Quando un infermiere lo ha avvicinato per dirgli di tornare a sdraiarsi, il paziente lo ha aggredito con una violenta manata allo zigomo.

E’ successo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Il 47enne, italiano, dopo le dimissioni è stato portato in Questura. E’ stato denunciato per lesioni aggravate dalle nuove disposizioni a tutela del personale sanitario. L’infermiere ha riportato una prognosi di 5 giorni.

 

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.