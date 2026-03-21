Premio fotografico Nicali-Iren: sono 337 le foto in gara

I valori dello Sport sono ancora al centro della partecipazione al Premio Fotografico di Stelle nello Sport, intitolato allo storico presidente del Coni Genova, Carlo Antonio Nicali, e realizzato grazie al sostegno di Iren Luce, Gas e Servizi.

Sono 337 gli scatti inviati dai partecipanti con attenzione a oltre 40 discipline sportive. Gare e allenamenti, premiazioni, tanta attività promozionale con giovanissimi atleti in azione. Il Premio Nicali-Iren si consolida come una rassegna che da un lato vuole esaltare gli aspetti artistici degli sport praticati in Liguria e dall’altro mettere in evidenza, attraverso i clic, gli stati d’animo dei praticanti.

Le fotografie sono contenute all’interno dell’album pubblicato sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport al seguente indirizzo https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stellenellosport&set=a.1349429050553701

Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze cliccando su “Mi piace” in fondo alle immagini, fino alle ore 12:00 di Lunedì 30 marzo 2026.

I 10 autori delle fotografie che avranno totalizzato il numero maggiore di click su “Mi piace” e 10 autori delle fotografie che riceveranno maggior punteggio sulla base della valutazione della Giuria di Qualità costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2026 e saranno premiati in una speciale cerimonia mercoledì 22 aprile alle 18 presso l’Auditorium della sede di Iren a Genova.

I 20 autori saranno premiati con una preziosa sacca firmata Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi ricca di gadget e bonus. I primi tre classificati nelle due graduatorie si aggiudicheranno anche ulteriori premi speciali. Iren Luce Gas e Servizi omaggia all’autore della migliore fotografia premiata dalla giuria popolare una Iren City Ebike Nilox. Da GNV un viaggio destinazione Sicilia o Sardegna (cabina 4 persone e posto auto) a disposizione dell’autore della fotografia più apprezzata dalla giuria di qualità. Secondo e terzo premio per le foto premiate dalla giuria di qualità sono un Bellavita Pack Experience e una borsa Stelle nello Sport con prodotti Panarello. Secondo e terzo premio per le foto premiate dal pubblico sono un voucher GeRent Travel (valore 200 euro) e uno smart watch.

La Giuria di Qualità è composta dai membri del Consiglio Direttivo di Stelle nello Sport e dai rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni Liguria, CIP Liguria, Sport e Salute, Panathlon, Usr Liguria, Porto Antico, Il Secolo XIX, Primocanale, Radio Babboleo e Iren Luce Gas e Servizi.

L’Album del 14° Premio Fotografico Nicali-Iren:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stellenellosport&set=a.1349429050553701