Genova. Due bambini e quattro adulti sono stati accompagnati in ospedale martedì pomeriggio dopo un incendio scoppiato in un appartamento in via Pré, nel centro storico.

A prendere fuoco è stato un materasso. Le fiamme sono rimaste limitate alla stanza, ma il denso fumo nero ha rapidamente invado l’appartamento e le scale.

Sul posto è arrivata per prima una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno aiutato adulti e bambini a uscire e li hanno affidati alle ambulanze, che si sono dirette verso il Gaslini e il San Martino. I vigili del fuoco hanno subito attaccato le fiamme per spegnere l’incendio.

Le persone arrivate in ambulanze sono tutte in codice giallo per lieve intossicazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.