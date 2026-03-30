La terza edizione dei Portofino Days si chiude 350 presenze in tre giorni

Portofino. Si è chiusa domenica la terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, l’appuntamento dedicato al mondo dell’industria audiovisiva, che ha confermato la Liguria come polo di riferimento per il comparto.

L’edizione 2026, nel solco delle precedenti, ha puntato sulla formazione e sul networking professionale, registrando un’ampia partecipazione agli appuntamenti tecnici. Agli incontri di Santa Margherita Ligure, a Villa Durazzo e al convento dei Frati Cappuccini, si sono registrate 350 presenze in tre giorni.

Al Teatrino di Strehler di Portofino si sono susseguiti 16 panel tematici, cui hanno partecipato major del settore come Rai Fiction, Disney e Prime Video. La kermesse ha inoltre facilitato oltre 20 incontri B2B tra operatori locali e internazionali, mentre sono stati organizzati specifici fam trip dedicati ai produttori, con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra la Liguria e le grandi case di produzione per lo sviluppo di nuovi progetti seriali.

La giornata conclusiva si è tenuta al Teatrino di Portofino eed è stata dedicata al panel “Cinematografia e Mare: storie filmate nella Blue Economy”. Costa Crociere, GNV, Cantiere T. Mariotti e CEMAR Agency Network hanno analizzato l’evoluzione narrativa sul territorio ligure su questo tema. A seguire, è stato proiettato il film “Coccinelle sul soffitto” di Luca Molteni, opera sostenuta dal Bando dell’Audiovisivo della Regione, che racconta una delicata storia familiare a cui la Liguria fa non solo da sfondo ma diventa una sorta di co-protagonista, rappresentando un vero e proprio luogo del cuore raccontato attraverso i ricordi dei protagonisti.

Il Festival ha inoltre reso omaggio al talento e alla professionalità del settore durante le serate di venerdì e sabato, con la consegna di riconoscimenti a figure di spicco del panorama nazionale e internazionale. Tra i premiati, le attrici Martina Colombari e Carla Signoris, la regista Cinzia TH Torrini, il regista Beniamino Catena e l’attore americano Austin Stowell, le cui presenze hanno sottolineato l’alto profilo artistico e la capacità attrattiva della manifestazione.

La manifestazione ha coinvolto anche Genova, con la mostra sulla figura del banchiere italoamericano Amadeo Peter Giannini presso la Camera di Commercio, che prosegue ancora fino a martedì 31 marzo, e le visite guidate al set di “Sensualità a Corte” presso il Videoporto di Genova, a testimonianza di una sinergia diffusa su tutto il territorio.

L’evento è stato realizzato da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission e Comune di Portofino, con il supporto di Comune di Genova, Comune di Rapallo, Comune di Santa Margherita Ligure e Camera di Commercio di Genova.