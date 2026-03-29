Portofino Days Awards 2026, ecco tutti i premiati: ci sono Signoris, Colombari e Reggiani

Portofino diventa ancora una volta il palcoscenico dell’eccellenza audiovisiva. Ai Portofino Days Awards 2026 brillano Carla Signoris, Martina Colombari e Romano Reggiani, con Austin Stowell protagonista dell’anteprima europea di NCIS: Origins. Il regista Beniamino Catena e lo strategist Davide Nardini confermano il ruolo dell’Italia nella scena internazionale della serialità, tra innovazione e talento riconosciuto.

Premiati della terza edizione:

Carla Signoris – Migliore attrice ligure

Per una carriera d’eccellenza che ha radici nel Teatro Stabile di Genova e si sviluppa attraverso decenni di recitazione poliedrica, dal cabaret televisivo dei Broncoviz al cinema d’autore. Signoris ha saputo costruire personaggi memorabili, premiati con due Nastri d’Argento, portando con ironia e profondità l’identità ligure al centro dell’attenzione nazionale.

Romano Reggiani – Miglior attore

Riconosciuto per la qualità e la coerenza di un percorso artistico che affonda le radici nel Centro Sperimentale di Cinematografia, Reggiani ha interpretato ruoli complessi e generazionalmente significativi, dal giovane Leonardo Notte di 1993 al direttore dell’IPM in Mare fuori 6. Si conferma così come uno dei talenti più solidi e versatili della nuova recitazione italiana.

Beniamino Catena – Miglior regista

Premiato per il rigore narrativo e la sensibilità umana che caratterizzano la sua carriera, testimoniata da serie come Doc – Nelle tue mani e Mare fuori 6. Catena rinnova il linguaggio della serialità italiana, combinando ritmo cinematografico, musicalità visiva e attenzione autentica ai personaggi e alle loro fragilità.

Martina Colombari – Migliore attrice

Dopo un esordio internazionale sulle passerelle e la vittoria di Miss Italia 1991, Colombari ha costruito una carriera solida nel cinema, nella televisione e nel teatro. La sua versatilità e determinazione hanno trasformato la notorietà in professionalità artistica riconosciuta e apprezzata.

Austin Stowell – Migliore attore straniero

Stowell ha portato per la prima volta in Europa, attraverso i Portofino Days, l’anteprima di NCIS: Origins. Con una carriera di rilievo internazionale che include Whiplash, Bridge of Spies di Spielberg e la serie Catch-22, l’attore rappresenta il dialogo crescente tra l’industria americana e il mercato audiovisivo europeo.

Michele Greco – Produttore di NCIS: Origins

Per il suo contributo decisivo come produttore esecutivo tra Europa e Nord America, garantendo qualità e coerenza nella produzione di 23 episodi della serie NCIS: Origins (CBS) e scegliendo i Portofino Days come palcoscenico dell’anteprima europea della serie.

Davide Nardini – Contributo allo sviluppo della serialità italiana

Head of Italian Scripted Originals di Amazon Studios, Nardini ha guidato con competenza e visione l’industria audiovisiva italiana. Grazie al suo lavoro, titoli come The Bad Guy, Citadel: Diana e Vita da Carlo hanno ottenuto rilievo internazionale, affermando la produzione originale italiana sulle piattaforme globali.

La cerimonia dei Portofino Days Awards conferma la volontà del festival di celebrare l’eccellenza e di favorire il dialogo tra talenti nazionali e internazionali, consolidando Portofino come hub della serialità e del cinema di qualità.