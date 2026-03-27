Al via i Portofino Days, in “piazzetta” tre giorni di grande fiction

Portofino. Si è aperta oggi la terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, l’appuntamento che trasforma il cuore della Liguria in una capitale internazionale dell’industria audiovisiva. Il respiro sempre più internazionale della manifestazione è già evidente dagli interventi della prima giornata di lavori, nella quale è stato rimarcato il ruolo strategico dell’Italia come porta naturale verso l’Europa per i progetti latinoamericani, consolidando la cooperazione culturale e industriale tra i due Paesi.

“Kermesse come ‘Portofino Days’ dimostrano che la Liguria è una terra ricca di opportunità interessanti per chi opera nell’audiovisivo, un settore che genera lavoro, occupazione e sviluppo a tutto tondo – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Il mondo del piccolo e del grande schermo, dalle pubblicità ai film, è inoltre una preziosa risorsa in termini di promozione turistica, perché offre una vetrina nazionale e internazionale alle bellezze naturali, artistiche e culturali del nostro territorio”.

Istituzioni e Cooperazione Internazionale

Il Teatrino di Portofino (realizzato negli anni Settanta su iniziativa del grande Giorgio Strehler) ha ospitato il panel istituzionale “L’Audiovisivo come motore per lo sviluppo economico dei territori”, aperto dai saluti di Simona Ferro, Vicepresidente di Regione Liguria, e Cristina Bolla, Presidente GLFC e Direttore Portofino Days.

“Per tre giorni la Liguria esprime la sua naturale vocazione per il cinema e l’audiovisivo attraverso incontri, laboratori e anteprime internazionali in uno dei luoghi più suggestivi al mondo – commenta il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Simona Ferro –. Pur restando profondamente radicati nel borgo che li ospita, i Portofino Days abbracciano l’intero territorio del Tigullio fino a Genova. Sono certa che questa kermesse, unica nel suo genere e fortemente orientata al coinvolgimento delle maestranze del settore, contribuirà a rafforzare ulteriormente l’immagine della Liguria come set ideale per le produzioni nazionali e internazionali. Voglio sottolineare che un format del genere funziona non solo per la bellezza del luogo che la ospita, con i suoi straordinari scenari naturali, ma anche per la grande capacità del territorio di accogliere i professionisti del settore e la solida sinergia tra istituzioni pubbliche e partner privati: una collaborazione che rappresenta, quando si tratta di dare vita a manifestazioni come questa, una vera garanzia di successo”.

“Non soltanto una vetrina, ma un luogo di incontro tra istituzioni, imprese e professionisti del settore. I Portofino Days stanno diventando sempre di più un punto di riferimento autorevole per il mondo dell’audiovisivo, in cui si creano relazioni e si generano opportunità – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. Noi continueremo a fare la nostra parte, con un nuovo bando da un milione di euro per incentivare le grandi produzioni nazionali e internazionali a scegliere il nostro territorio e con una misura da 750 mila euro a sostegno delle produzioni locali”.

“Il sistema audiovisivo rappresenta oggi un asset strategico per la Liguria – spiega la presidente di Genova Liguria Film Commission e Direttore Portofino Days, Cristina Bolla -: non solo valorizza il presente, ma costruisce e consolida le basi per il futuro, anche sotto il profilo occupazionale. Si tratta di un comparto capace di generare un ritorno concreto sul territorio, sia in termini produttivi ed economici, sia in termini di immagine e posizionamento. In questi tre anni abbiamo portato avanti un lavoro intenso, guidato da una chiara visione all’internazionalizzazione, che sta già producendo risultati significativi: dal crescente coinvolgimento degli operatori del settore e degli stakeholder della filiera audiovisiva, al rafforzamento della dimensione B2B, fino ad arrivare alla presenza sempre più qualificata di artisti internazionali, che sono a loro volta spesso registi, produttori, scenografi e musicisti. Un percorso che contribuisce a valorizzare l’intero ecosistema, dando visibilità e nuove opportunità a tutte le maestranze del comparto. È particolarmente rilevante sottolineare come tutto questo sia stato realizzato in un arco temporale estremamente contenuto. Oggi il festival è già riconosciuto a livello internazionale come un punto di riferimento nel panorama audiovisivo B2B, a testimonianza della solidità e della visione strategica del percorso intrapreso”.

Il momento centrale della sessione è stato dedicato ai Fondi per l’Audiovisivo, con l’intervento dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, Alessio Piana, e con un focus sulla presentazione delle collaborazioni Italia-Iberamerica. Alla tavola rotonda hanno partecipato figure chiave del settore, tra cui Giorgio Carlo Brugnoni (Direttore Generale DGCA – MiC), Antonio Saccone (Presidente di Cinecittà) e Roberto Stabile (Responsabile dell’Internazionalizzazione di Cinecittà).

La tavola rotonda Italia–LATAM rappresenta una piattaforma chiave per promuovere il prossimo fondo italiano per la co-produzione con l’America Latina, attualmente all’esame della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (MiC). L’evento ha offerto anche l’opportunità di discutere l’attuazione del fondo in relazione al programma IBERMEDIA, nonché di delineare un programma di attività congiunte per il 2026 e il 2027. Inoltre, la tavola rotonda ha beneficiato della presenza di un’importante delegazione internazionale, con la partecipazione di imprese provenienti da Argentina, Messico, Repubblica Dominicana, Brasile e Uruguay, potenziando ulteriormente le opportunità di dialogo, networking e iniziative concrete di co-produzione.

La Regione Liguria offre un ambiente altamente favorevole alla collaborazione audiovisiva internazionale, combinando location riconosciute a livello mondiale, case di produzione esperte con una solida esperienza in progetti transfrontalieri, maestranze tecniche altamente qualificate e un efficiente quadro istituzionale e normativo. Per i produttori e gli stakeholder istituzionali che parteciperanno ai Portofino Days 2026, queste condizioni garantiscono un contesto operativo affidabile e un accesso strategico al mercato europeo, rafforzando ulteriormente il ruolo della Liguria nel quadro più ampio della cooperazione audiovisiva tra Italia e America Latina.

Networking e Talento: dal Blue Carpet al Grande Schermo

L’apertura della kermesse non è stata solo istituzionale: la celebre Piazzetta di Portofino è stata animata dal Blue Carpet, dal photocall e dall’inaugurazione dell’esposizione personale dell’artista Andrea Roggi.

Il programma pomeridiano ha visto inoltre la partecipazione di eccellenze creative nel panel “Dal libro allo schermo”, con l’intervento dello scrittore e regista Donato Carrisi e di Nils Hartmann (EVP Sky Originals Italia), moderati dalla giornalista Valentina Martelli. La discussione ha sottolineato come la Liguria, grazie a location iconiche e maestranze altamente qualificate, offra un ambiente operativo ideale per trasformare grandi storie in successi visivi internazionali.

La manifestazione prosegue fino a domenica 29 marzo. Il programma completo è consultabile su lamialiguria.it

L’evento è realizzato da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission e Comune di Portofino, con il supporto di Comune di Genova, Comune di Rapallo, Comune di Santa Margherita Ligure e Camera di Commercio di Genova.