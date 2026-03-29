Portofino Award, vince il giovane Romano Reggiani: è il protagonista del nuovo film di Verdone

Genova. Romano Reggiani è stato premiato con il Portofino Award, premio che negli anni è diventato un punto di riferimento per celebrare talenti e personalità del mondo della fiction e dello spettacolo.

“Sono onorato ed emozionato, ricevere un premio di settore è per me la cosa più significativa – ha commentato -. Questo premio è importante perché come attore e come persona mi sono sempre impegnato a dare il massimo, cercando di trasmettere le mie emozioni attraverso i personaggi che ho interpretato. È bello essere capiti e supportati. Continuerò così fino alla fine dei miei giorni. Sono grato che mi abbiate scelto. I festival, questo in particolare, ti danno l’opportunità di vivere il tuo lavoro in modo diverso. Essere qui con voi mi da l’opportunità di creare ponti, instaurare relazioni lavorative e portare la mia energia mostrando chi sono nella vita di tutti i giorni. Raccontare storie anche da regista? Credo sia fondamentale dare l’opportunità ai giovani talenti di conoscere ed entrare sempre più nel business. Una realtà come questa ti sostiene e ti presenta nel modo giusto. Ti fortifica. Oggi al cinema e alle serie tv manca l’indipendenza. Amo il cinema indipendente e la tivù non convenzionale. Amo chi rischia e chi si prende più responsabilità”.

Nato nel 1993, dopo il diploma all’Istituto Tecnico Agrario “Serpieri” di Bologna e la formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Reggiani muove i primi passi nel mondo della recitazione attraverso diversi cortometraggi, fino al debutto nel 2014 come co-protagonista nel film Tempo instabile con probabili schiarite, al fianco di Luca Zingaretti e John Turturro. Nello stesso anno ottiene grande visibilità come protagonista della terza stagione della serie Rai Una grande famiglia, a cui seguono progetti di successo come Tutti insieme all’improvviso.

Nel 2016 interpreta il giovane Leonardo Notte nella serie 1993, dimostrando grande versatilità artistica che lo porta anche a esplorare la musica con l’album folk Time Is A Time. Negli anni successivi consolida la sua presenza da protagonista sul piccolo schermo con titoli come Scomparsa, L’amore strappato, Vite in fuga e Mental, affiancando all’attività di attore anche quella di regista con il cortometraggio L’addormentato nella valle.

La sua carriera prosegue anche sul grande schermo: nel 2022 prende parte alla produzione americana Lamborghini: The man behind the legend, diretto dal premio oscar Bobby Moresco, mentre nel 2023 è tra i protagonisti di Eravamo bambini, Dante di Pupi Avati, della produzione italo-statunitense The Paradox Effect, al fianco di Harvey Keitel e del film L’orto americano. Nel 2025 presenta il suo cortometraggio Per sempre, prodotto da Aleo film e distribuito da EuroPictures.

Reggiani è protagonista dell’attesissimo film di Carlo Verdone Scuola di seduzione, confermando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra commedia e dramma ed entra nel cast dell’amatissima serie Mare Fuori 6 nel ruolo del nuovo direttore dell’istituto penitenziario, continuando a distinguersi come uno degli interpreti più interessanti della sua generazione.