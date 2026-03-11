Porto di Genova, l’annuncio: “Entro l’estate il primo test di cold ironing su un traghetto Gnv”

Genova. Entro l’estate, se le tabelle di marcia saranno rispettate, sarà effettuato il primo test di cold ironing su un traghetto Gnv nel porto di Genova. Lo ha annunciato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli in un incontro a bordo del traghetto Gnv Aurora che oggi ha completato il primo bunkeraggio con Gnl nel porto di Genova. La nave verrà collegata alla rete elettrica spegnendo i generatori di bordo e azzerando quasi completamente le emissioni inquinanti.

“L’operazione di oggi rappresenta un momento fondamentale per GNV e per il porto di Genova – ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv -. Non si tratta solo di un bunkeraggio: è la conferma concreta del percorso di innovazione intrapreso dalla compagnia, con nuove navi a Gnl che riducono significativamente le emissioni, aprono la strada al cold ironing e rafforzano l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Questa transizione è strutturale, non episodica, e valorizza concretamente il lavoro quotidiano delle persone che operano sulle navi e nei porti. L’appuntamento di oggi è il proseguimento del percorso iniziato con GNV Virgo e conferma come la collaborazione tra porto, armatore e partner energetico sia la chiave per rendere il sistema marittimo sempre più moderno e sostenibile”.

“Il bunkeraggio di oggi conferma che la transizione energetica del trasporto marittimo non è più un obiettivo teorico, ma un processo industriale già in corso nei nostri porti – commenta Paroli -. Il Gnl rappresenta oggi la soluzione tecnologicamente più matura e immediatamente disponibile per ridurre in modo significativo le emissioni del settore, ma soprattutto costituisce un passaggio concreto verso modelli energetici ancora più avanzati. L’Autorità di sistema sta lavorando su più direttrici: dallo sviluppo del bunkeraggio di carburanti alternativi al pieno dispiegamento del cold ironing, fino alla costruzione di un ecosistema portuale capace di accogliere le tecnologie energetiche della navigazione del futuro. Nei prossimi mesi avvieremo proprio nel porto di Genova anche i test tecnici del sistema di cold ironing utilizzando un traghetto della flotta Gnv, un passaggio operativo importante che ci consentirà di verificare sul campo l’integrazione tra le nuove infrastrutture elettriche di banchina e le unità navali impegnate nei collegamenti regolari”.

Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia ha commentato: “Dopo il primo bunkeraggio del dicembre scorso su Gnv Virgo, cui sono seguite operazioni al ritmo di una ogni due giorni, questa nuova attività seguirà la stessa cadenza dando sostanza e continuità alle nostre operazioni small scale Gnl nel porto di Genova. L’operazione conferma la giustezza di un percorso strategico basato su innovazione, sostenibilità e modernità del trasporto marittimo, che mette a sistema competenze e know-how internazionale del Gruppo per il nostro Paese, e sviluppato di concerto con un partner di grande rilevanza come Gnv e con la collaborazione delle autorità portuali di Genova. Come società che ha mosso i primi passi proprio qui a Genova, non possiamo che essere orgogliosi di partecipare ad un nuovo progetto che proietta la città e il suo porto nel futuro”.