“Porto delle mani”, l’artigianato entra nel nuovo distretto del Waterfront mall

Genova. L’artigianato entra nel nuovo Waterfront Mall e incontra il grande retail: con “Porto delle Mani”, Confartigianato Genova porta le imprese artigiane locali all’interno del nuovo distretto commerciale cittadino, inaugurato ieri. Lo spazio, realizzato in collaborazione con la direzione del Waterfront Mall e Maia Eventi di Alberto Gamba, propone un format espositivo che richiama il modello della bottega contemporanea: vendita diretta, dimostrazioni dal vivo e relazione immediata con il pubblico, all’interno di un contesto ad alta frequentazione.

Nel corso della giornata inaugurale, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Artigianato del Comune di Genova Tiziana Beghin, il deputato Alberto Pandolfo, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, il consigliere regionale Matteo Campora e il consigliere comunale Pietro Piciocchi hanno visitato lo spazio “Porto delle Mani”, incontrando le imprese artigiane presenti. (in allegato alcune immagini della visita)

“Porto delle Mani” sarà attivo fino al 19 aprile, offrendo alle imprese un’opportunità concreta di visibilità e di accesso a un pubblico ampio e trasversale, spesso distante dai circuiti tradizionali delle botteghe artigiane.

L’iniziativa nasce da una collaborazione costruita da Confartigianato Genova con il Waterfront Mall, con l’obiettivo di portare le imprese artigiane all’interno di un nuovo modello di spazio commerciale e favorire l’integrazione tra grandi player e realtà locali. In un contesto di trasformazione urbana ed economica, esperienze come questa dimostrano che innovazione e tradizione possono convivere e generare valore per la città. L’artigianato, in questo quadro, si conferma un elemento capace di portare qualità, identità e relazione anche nei luoghi del consumo contemporaneo.

«La nostra presenza al Waterfront nasce da una scelta precisa: portare le imprese artigiane dentro i nuovi luoghi del commercio e del consumo – dichiara Luca Costi, segretario di Confartigianato Genova –. È il risultato di un lavoro di collaborazione che abbiamo costruito per creare opportunità concrete per le imprese del territorio. Qui le aziende non solo vendono, ma raccontano il proprio lavoro, incontrano un pubblico nuovo e rendono visibile un patrimonio produttivo che spesso resta nascosto. L’artigianato rappresenta una componente essenziale dell’economia locale e portarlo all’interno di contesti come questo significa rafforzarne la competitività e il riconoscimento».

Con “Porto delle Mani”, Confartigianato Genova consolida il proprio ruolo di raccordo tra imprese e nuove piattaforme di sviluppo economico, promuovendo modelli in cui tradizione e innovazione possano convivere e generare valore per il territorio.