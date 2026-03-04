Polizia postale, in Liguria 21 casi di sextortion. Oggi la tappa genovese di ‘Una vita da social”

Genova. Sono stati 21 i casi di sextortion, l’estorsione dietro la minaccia di pubblicare immagini o video pornografici, in Liguria (18 hanno riguardato uomini maggiorenni e tre minori) e oltre 30 quelli di diffusione non consensuale di immagini o video intimi. Sono i dati raccolti dagli investigatori della polizia postale, guidati dal primo dirigente Alessandro Carmeli, nell’ambito di “Una Vita da Social“, l’iniziativa itinerante promossa dalla polizia di Stato. Gli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Genova hanno indagato oltre 30 persone per pedopornografia e adescamento on line, eseguito 33 perquisizioni e arrestato sette persone. Sono stati oltre tre mila i siti web analizzati.

La campagna è rivolta agli studenti per aiutarli a riconoscere i pericoli della rete e indirizzarli a un uso consapevole e responsabile del web. Sono state 196 le scuole coinvolte in Liguria, oltre 1.400 gli studenti incontrati insieme anche a 1.100 insegnanti e 652 genitori. In tutti i casi, il consiglio degli investigatori, la cosa da fare è rivolgersi a un adulto e alle forze dell’ordine.

La Polizia Stradale ha partecipato all’evento con un proprio gazebo informativo dedicato alla sicurezza stradale. Nell’occasione, gli operatori presenti, con l’utilizzo di un tappeto che riproduce un percorso stradale e di una maschera che riproduce gli effetti dell’alcool, hanno consentito di sperimentare, in sicurezza, gli effetti dell’alcool sulle capacità di movimento e di reazione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e di promuovere comportamenti responsabili alla guida. Ad impreziosire la manifestazione hanno presenziato le Unità Cinofile della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio una sorpresa inaspettata, durante un incontro con gli studenti è arrivato sul truck Enzo Paci attore e comico genovese che interpreta il commissario Mauro Bacigalupo nella serie tv Rai Blanca. Paci, con la sua simpatia, ha così concluso in bellezza una straordinaria giornata genovese di Una Vita da Social.