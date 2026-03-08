Polizia locale, operazione “Largo raggio” a Certosa: 30 persone identificate, quattro sanzioni ad esercizi commerciali

Genova. Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026, nella fascia oraria 13– 20, la Polizia Locale di Genova ha effettuato un’operazione “Largo Raggio” nel quartiere di Certosa, nel Municipio V Valpolcevera, finalizzata al presidio coordinato delle aree maggiormente interessate da segnalazioni e criticità sotto il profilo della sicurezza urbana, della viabilità e della regolarità delle attività commerciali.

All’attività hanno preso parte 25 operatori appartenenti a diversi reparti del Corpo, impiegati in un servizio integrato che ha visto coinvolti vari reparti. Nel corso del servizio sono state svolte numerose e puntuali attività di controllo e presidio della viabilità, con verifiche finalizzate alla sicurezza della circolazione e alla tutela degli utenti della strada, destinando particolare attenzione alle principali arterie del quartiere e alle vie maggiormente interessate da fenomeni di incidentalità.

Parallelamente, sono stati effettuati controlli nell’area della stazione metropolitana di Brin e nelle zone limitrofe, con attività di identificazione e controllo di circa 30 soggetti e verifiche mirate alla prevenzione di situazioni di degrado urbano. Sono state svolte cinque accurate verifiche ispettive presso attività commerciali e pubblici esercizi presenti nell’area e oggetto di doglianze da parte della cittadinanza, con controlli annonari finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore. Quattro le violazioni accertate e altrettante le segnalazioni inoltrate agli uffici competenti per successive verifiche e valutazioni in merito ad ulteriori difformità riscontrate, non di diretta competenza della Polizia Locale.

“L’operazione avvenuta a Certosa, come anche l’indagine che ha portato all’autore della spaccata – spiega l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – , si inseriscono nel quadro delle iniziative previste dal nuovo modello operativo della Polizia Locale, che prevede interventi coordinati e mirati in specifiche aree della città, con l’impiego congiunto di più reparti per affrontare in modo integrato le diverse criticità presenti sul territorio. Questo modello sta già dando buoni frutti e sta tracciando la strada da seguire per garantire sempre maggiore sicurezza alla città”.