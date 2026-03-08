  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Controlli

Polizia locale, operazione “Largo raggio” a Certosa: 30 persone identificate, quattro sanzioni ad esercizi commerciali

Venticinque gli operatori coinvolti appartenenti ai diversi reparti del corpo per un pomeriggio in Valpolcevera

polizia locale genova, vigili

Genova. Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026, nella fascia oraria 13– 20, la Polizia Locale di Genova ha effettuato un’operazione “Largo Raggio” nel quartiere di Certosa, nel Municipio V Valpolcevera, finalizzata al presidio coordinato delle aree maggiormente interessate da segnalazioni e criticità sotto il profilo della sicurezza urbana, della viabilità e della regolarità delle attività commerciali.

All’attività hanno preso parte 25 operatori appartenenti a diversi reparti del Corpo, impiegati in un servizio integrato che ha visto coinvolti vari reparti. Nel corso del servizio sono state svolte numerose e puntuali attività di controllo e presidio della viabilità, con verifiche finalizzate alla sicurezza della circolazione e alla tutela degli utenti della strada, destinando particolare attenzione alle principali arterie del quartiere e alle vie maggiormente interessate da fenomeni di incidentalità.

Parallelamente, sono stati effettuati controlli nell’area della stazione metropolitana di Brin e nelle zone limitrofe, con attività di identificazione e controllo di circa 30 soggetti e verifiche mirate alla prevenzione di situazioni di degrado urbano. Sono state svolte cinque accurate verifiche ispettive presso attività commerciali e pubblici esercizi presenti nell’area e oggetto di doglianze da parte della cittadinanza, con controlli annonari finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore. Quattro le violazioni accertate e altrettante le segnalazioni inoltrate agli uffici competenti per successive verifiche e valutazioni in merito ad ulteriori difformità riscontrate, non di diretta competenza della Polizia Locale.

“L’operazione avvenuta a Certosa, come anche l’indagine che ha portato all’autore della spaccata – spiega l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – , si inseriscono nel quadro delle iniziative previste dal nuovo modello operativo della Polizia Locale, che prevede interventi coordinati e mirati in specifiche aree della città, con l’impiego congiunto di più reparti per affrontare in modo integrato le diverse criticità presenti sul territorio. Questo modello sta già dando buoni frutti e sta tracciando la strada da seguire per garantire sempre maggiore sicurezza alla città”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.