Controlli della polizia locale a Sampierdarena: 10 multe per consumo di alcol in aree vietate, una per abbandono di rifiuti

Genova. Dopo Certosa, Sestri Ponente e Cornigliano, lunedì 16 marzo nuova operazione “largo raggio” della polizia locale a Sampierdarena dove 25 agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del piano per la sicurezza urbana stabilito dalla prefettura. Obiettivi il contrasto al degrado urbano, al consumo di alcolici e ai fenomeni legati al consumo di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie hanno eseguito controlli mirati e pattugliamenti dinamici nelle principali aree di aggregazione e nelle vie di Sampierdarena più interessate dalle segnalazioni dei residenti, con particolare attenzione alle zone soggette alle ordinanze comunali che vietano il consumo di bevande alcoliche in strada.