Controlli della polizia locale a Sampierdarena: 10 multe per consumo di alcol in aree vietate, una per abbandono di rifiuti

Genova. Dopo Certosa, Sestri Ponente e Cornigliano, lunedì 16 marzo nuova operazione “largo raggio” della polizia locale a Sampierdarena dove 25 agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del piano per la sicurezza urbana stabilito dalla prefettura. Obiettivi il contrasto al degrado urbano, al consumo di alcolici e ai fenomeni legati al consumo di sostanze stupefacenti.
Le pattuglie hanno eseguito controlli mirati e pattugliamenti dinamici nelle principali aree di aggregazione e nelle vie di Sampierdarena più interessate dalle segnalazioni dei residenti, con particolare attenzione alle zone soggette alle ordinanze comunali che vietano il consumo di bevande alcoliche in strada.
Sessantuno i controlli eseguiti tra persone e veicoli, con verifiche finalizzate all’identificazione dei soggetti presenti sul territorio e al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza urbana, decoro e tutela ambientale. Al contempo, sono state effettuate attività di pattugliamento e presidio della viabilità con finalità di prevenzione e sicurezza stradale.
Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.
Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto delle ordinanze comunali in materia di consumo di alcolici: gli operatori hanno contestato dieci verbali per consumo di bevande alcoliche in aree soggette a divieto e accertato una violazione per ubriachezza molesta in luogo pubblico.
Constatata anche una violazione ambientale per abbandono di rifiuti in via Buranello, dove è stato individuato il responsabile dell’abbandono di mobilio in legno.
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