Pieve Ligure, il 5 marzo presentazione del progetto pilota IOparteciPA

Pieve Ligure. L’amministrazione di Pieve Ligure avvia il progetto pilota IOparteciPA: un nuovo modello di ascolto, strutturato per rafforzare il rapporto tra cittadini e Amministrazione.

Giovedì 5 marzo alle 18.30 incontro di presentazione del progetto nel teatro Michele Massone di piazza San Michel alla presenza della sindaca Paola Negro.

IOparteciPA (dove “PA” sta per “Pubblica Amministrazione”), è un’applicazione mobile semplice che rende immediato l’invio delle segnalazioni da parte dei cittadini e delle cittadine, e che supporta l’Amministrazione in una gestione più efficiente e trasparente del territorio.

Con questa sperimentazione, il Comune introduce un nuovo modello organizzato di gestione delle segnalazioni, orientato a maggiore efficienza, trasparenza e collaborazione nella cura del territorio.

Attraverso l’applicazione utilizzabile da cellulare, i cittadini possono inviare una segnalazione in pochi secondi, allegando o scattando una fotografia e indicando la posizione del problema direttamente dallo smartphone.

Le segnalazioni vengono smistate e trasmesse agli uffici competenti. Gli operatori le gestiscono attraverso un sistema organizzato che ne garantisce la presa in carico, il monitoraggio e la chiusura, assicurando un flusso chiaro e tracciabile delle informazioni.

La sindaca dchiara: “Da sempre crediamo in un’Amministrazione che ascolta e che si dota di strumenti concreti per migliorare il dialogo con i cittadini e le cittadine. Vogliamo quindi che le segnalazioni diventino un processo sempre più semplice, chiaro, tracciabile e utile per migliorare concretamente la gestione del territorio”.

Il progetto pilota durerà tre mesi e sarà senza oneri per il Comune, e rappresenta una fase di sperimentazione per valutare l’efficacia del modello nel tempo.

Marco Bonifaccino, fondatore di IOparteciPA, dichiara: “Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei Comuni uno strumento semplice e organizzato che migliori la qualità del dialogo con i cittadini, supportando il lavoro degli uffici nella gestione del territorio.” IOparteciPA è sviluppata da B Solutions Technology Srl Società Benefit, realtà ligure impegnata nella progettazione di strumenti digitali a supporto della partecipazione civica e della collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L’applicazione si scarica gratuitamente sugli store digitali o sul sito www.iopartecipa.it, dove si trovano altre informazioni sul progetto. Il suo utilizzo è intuitivo, occorre preventivamente autorizzare la App a utilizzare la posizione del cellulare per indicare agli uffici competenti la posizione esatta della segnalazione (ma si può anche scegliere di dare l’autorizzazione “solo questa volta” , oppure “solo quando è in funzione la App”). Si scatta la foto del problema che si vuole segnalare, si aggiunge – volendo – un commento e si clicca su invio.