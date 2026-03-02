  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Innovazione

Pieve Ligure, il 5 marzo presentazione del progetto pilota IOparteciPA

Il Comune introduce un nuovo modello organizzato di gestione delle segnalazioni attraverso una app

pieve ligure panorama

Pieve Ligure. L’amministrazione di Pieve Ligure avvia il progetto pilota IOparteciPA: un nuovo modello di ascolto, strutturato per rafforzare il rapporto tra cittadini e Amministrazione.

Giovedì 5 marzo alle 18.30  incontro di presentazione del progetto nel teatro Michele Massone di piazza San Michel alla presenza della sindaca Paola Negro.

IOparteciPA (dove “PA” sta per “Pubblica Amministrazione”), è un’applicazione mobile semplice che rende immediato l’invio delle segnalazioni da parte dei cittadini e delle cittadine, e che supporta l’Amministrazione in una gestione più efficiente e trasparente del territorio.

Con questa sperimentazione, il Comune introduce un nuovo modello organizzato di gestione delle segnalazioni, orientato a maggiore efficienza, trasparenza e collaborazione nella cura del territorio.

Attraverso l’applicazione utilizzabile da cellulare, i cittadini possono inviare una segnalazione in pochi secondi, allegando o scattando una fotografia e indicando la posizione del problema direttamente dallo smartphone.

Le segnalazioni vengono smistate e trasmesse agli uffici competenti. Gli operatori le gestiscono attraverso un sistema organizzato che ne garantisce la presa in carico, il monitoraggio e la chiusura, assicurando un flusso chiaro e tracciabile delle informazioni.

La sindaca dchiara: “Da sempre crediamo in un’Amministrazione che ascolta e che si dota di strumenti concreti per migliorare il dialogo con i cittadini e le cittadine. Vogliamo quindi che le segnalazioni diventino un processo sempre più semplice, chiaro, tracciabile e utile per migliorare concretamente la gestione del territorio”.

Il progetto pilota durerà tre mesi e sarà senza oneri per il Comune, e rappresenta una fase di sperimentazione per valutare l’efficacia del modello nel tempo.

Marco Bonifaccino, fondatore di IOparteciPA, dichiara: “Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei Comuni uno strumento semplice e organizzato che migliori la qualità del dialogo con i cittadini, supportando il lavoro degli uffici nella gestione del territorio.” IOparteciPA è sviluppata da B Solutions Technology Srl Società Benefit, realtà ligure impegnata nella progettazione di strumenti digitali a supporto della partecipazione civica e della collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L’applicazione si scarica gratuitamente sugli store digitali o sul sito www.iopartecipa.it, dove si trovano altre informazioni sul progetto. Il suo utilizzo è intuitivo, occorre preventivamente autorizzare la App a utilizzare la posizione del cellulare per indicare agli uffici competenti la posizione esatta della segnalazione (ma si può anche scegliere di dare l’autorizzazione “solo questa volta” , oppure “solo quando è in funzione la App”). Si scatta la foto del problema che si vuole segnalare, si aggiunge – volendo – un commento e si clicca su invio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.