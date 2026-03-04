“Piccolo comune amico”, torna il premio del Codacons che premia le eccellenze italiane

Genova. Torna quest’anno anche in Liguria il premio Piccolo comune amico, realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Autostrade per l’Italia, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Touring Club Italiano, Symbola e il patrocinio di Aci, Anci, Uncem, con lo scopo di valorizzare i piccoli Comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo.

Un progetto, giunto alla sesta edizione, che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia. I comuni che parteciperanno al concorso potranno contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate. Il progetto è ampiamente promosso sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie, e vedrà campagne promozionali gratuite sui social e sulla stampa.

Oltre alle categorie tradizionali ci sono i premi speciali: “Piccolo aeroporto amico”, dedicato alla riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali, “Aria, acqua, terra”, sulla bellezza naturalistica del territorio, “Comuni contro il caro energia”, dedicato alle Green Community che hanno realizzato progetti integrati su energia rinnovabile e sviluppo sostenibile, “Comuni per l’accessibilità”, dedicato ai Comuni che si sono caratterizzati per politiche di inclusione di particolare efficacia, “Comuni per l’apicoltura”, che premia i Comuni che hanno realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

Altre due opportunità sono il premio “Il borgo in una foto“, con il quale una commissione presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo premia le tre migliori foto del borgo inviate dai comuni in gara, e quello “Giovane imprenditore agricolo”, consegnato da Coldiretti Giovani a cinque giovani imprenditori che abbiano contribuito, con la propria attività, ad arricchire il valore agricolo dei piccoli Comuni.

I Comuni della Liguria che intendano partecipare al concorso possono ancora iscriversi a “Piccolo Comune Amico – Edizione 2026” entro e non oltre il prossimo 30 marzo. Per farlo è sufficiente seguire le istruzioni a questo link.