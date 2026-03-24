Piccole Donne, record di iscritte, alla Sciorba la quinta edizione del trofeo benefico di nuoto artistico

Genova. Torna anche quest’anno il Trofeo Piccole Donne 2026, manifestazione benefica di nuoto artistico ideata e coordinata da Yaela Carboni e organizzata da My Sport 2, realtà che dal 2012 gestisce l’impianto sportivo di Lago Figoi, dove il trofeo è nato e si è consolidato nel tempo. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione conferma la propria crescita con un nuovo record di partecipazione: saranno infatti quasi 700 le atlete e gli atleti iscritti, in rappresentanza di 19 società provenienti da tutta Italia, attese a Genova nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo.

Un risultato importante, che ha reso necessario il trasferimento dell’evento presso la My Sport Village Sciorba. La nuova sede consentirà di accogliere un numero sempre maggiore di atlete e atleti, tecnici, famiglie e pubblico, accompagnando l’ulteriore crescita di un trofeo che, anno dopo anno, ha saputo coniugare sport e solidarietà.

Il Trofeo Piccole Donne nasce infatti con un obiettivo preciso: sostenere una causa importante, raccogliendo fondi e attenzione a favore del Centro Antiviolenza Mascherona, impegnato ogni giorno nel supporto a donne e minori vittime di violenza. Un’iniziativa che si conferma non solo come appuntamento sportivo di rilievo, ma anche come momento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva attorno a un tema di grande valore sociale.

“Siamo orgogliosi di vedere crescere ancora il Trofeo Piccole Donne, nato a Lago Figoi e diventato oggi un appuntamento capace di coinvolgere numeri sempre più importanti – commenta Gianluca Argiolas, Amministratore Unico di My Sport 2 – Aver raggiunto un nuovo record di iscritte è per noi motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto conferma la forza di un evento che mette insieme sport e attenzione sociale. Ringrazio tutti i collaboratori che con passione portano avanti da anni questa preziosa iniziativa.”

“La quinta edizione del Trofeo Piccole Donne è accompagnata da numeri da record: la grande partecipazione testimonia la crescita di questa manifestazione, che è ormai un’eccellenza consolidata nel panorama sportivo ligure – sottolinea Simona Ferro, Vicepresidente di Regione Liguria e Assessore allo Sport – L’aspetto agonistico viene affiancato dai valori educativi e formativi dello sport: la competizione ha un profondo significato sociale per la sua natura benefica, volta a raccogliere fondi e sostenere il Centro Antiviolenza Mascherona nelle sue attività a supporto delle donne vittime di violenza. Grazie al Trofeo Piccole Donne possiamo ribadire un concetto che l’amministrazione regionale ha a cuore da anni: lo sport è un potente strumento per veicolare messaggi importanti di solidarietà, inclusione e sensibilizzazione contro la violenza di genere”

“Il Comune di Genova guarda con grande favore a iniziative come il Trofeo Piccole Donne, capaci di unire la dimensione sportiva a quella sociale in modo autentico e concrete – aggiunge Sara Tassara, Consigliera del Comune di Genova e Presidente della II Commissione Pari Opportunità – La crescita costante di questa manifestazione è il segnale di un progetto che ha saputo parlare alle società sportive, alle famiglie e al territorio, promuovendo allo stesso tempo una raccolta fondi e un messaggio di sensibilizzazione di grande importanza. È un orgoglio per la città ospitare un evento che mette al centro le giovani atlete e i giovani atleti, e il sostegno a realtà preziose come il Centro Antiviolenza Mascherona”