In mattinata

Rifiuta i soldi a un mendicante, 65enne preso a pugni in piazza della Vittoria

L'uomo stava camminando con il figlio quando è avvicinato da un uomo che gli ha chiesto delle monete

piazza della vittoria

Genova. Un uomo di 65 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un pugno da un mendicante cui ha rifiutato dei soldi.

È successo poco dopo mezzogiorno in piazza della Vittoria. Il 65enne stava camminando con il figlio quando è avvicinato da un uomo che gli ha chiesto delle monete. Quando ha rifiutato, l’uomo gli ha dato un pugno al torace e poi è scappato.

Il figlio ha subito chiamato il 118 e il 65enne è stato accompagnato all’ospedale Galliera. Non è ferito in modo grave, ma i controlli si sono resi necessari alla luce della sua cardiopatia. Quando la polizia è arrivata sul posto dell’aggressore non c’era ormai più traccia.

