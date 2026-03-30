Piazza Colombo senza auto per un giorno: “stress test” per le domeniche pedonali in centro

Genova. Sarà piazza Colombo la prossima area del Municipio Centro Est dedicata alle “domeniche pedonali”, il prossimo 12 aprile.

L’ultimo appuntamento nel territorio risale all’8 febbraio, quando erano state pedonalizzate le mura della Marina e le Mura delle Grazie, già zona a traffico limitato. Stavolta il Municipio ha scelto invece un’area particolarmente trafficata e ricca di negozi, che affaccia su via X Settembre e su via San Vincenzo, già pedonale. Un banco di prova per l’iniziativa, che nelle intenzioni della giunta Salis punta a rilanciare il commercio di quartiere e a restituire ai cittadini spazi in cui camminare liberamente senza preoccuparsi delle auto.

A oggi il bilancio delle domeniche pedonali è positivo, pur con differenze tra quartiere e quartiere, tanto che il Comune sta valutando l’ipotesi di istituire nuove pedonalizzazioni a titolo definitivo e sta studiando una delibera di prossima adozione per semplificare la vita ai commercianti in modo che non sia necessario chiedere i permessi ogni volta.

“La pedonalizzazione definitiva non è un obiettivo in sé – aveva spiegato l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Gli obiettivi sono restituire spazi alla socialità, costruire un senso di comunità nei quartieri, integrare mobilità e urbanistica. Vedremo se sarà opportuno costruire una delibera che possa regolamentare il percorso, sganciare l’iniziativa dal centro e lasciarla ai Municipi per poterla promuovere più volte durante l’anno. Il nostro obiettivo è istituire aree pedonali laddove possibile attraverso un percorso condiviso, fermo restando che non significa unanimità“.

“È un percorso per immaginare una nuova modalità di fruizione dello spazio pubblico che si apre a insuccessi e rettifiche – aveva aggiunto l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola -. Ci sono state frizioni con la parte commerciale alle quali abbiamo cercato di dare subito un confronto aperto, stiamo cercando di calendarizzare insieme le attività sui territori con una programmazione trimestrale: i Municipi hanno proposto date da gennaio a marzo. Stiamo facendo uno sforzo enorme per migliorare la prima fase della sperimentazione. Le procedure sono da semplificare, ma è un progetto che l’amministrazione porta avanti con coraggio”