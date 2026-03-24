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Aggiornamento

Peste suina, quattro nuovi casi in Liguria tra Campomorone, Rapallo e Savona

Con il caso di Bolano sale a 196 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana

peste suina 24 marzo

Genova. Ancora un aggiornamento sul bollettino dei nuovi casi di peste suina. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.045 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.242 in Liguria.

Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.

In Liguria sono state riscontrate quatro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova: una a Campomorone (cinque in totale), una a Rapallo (diciotto); una in provincia di Savona a Sassello (75); e una in provincia della Spezia a Bolano (primo caso). Il totale in regione sale a 1.242 positività.

Con il caso di Bolano sale a 196 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

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