Peste suina, quattro nuovi casi in Liguria tra Campomorone, Rapallo e Savona

Genova. Ancora un aggiornamento sul bollettino dei nuovi casi di peste suina. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.045 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.242 in Liguria.
Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.
In Liguria sono state riscontrate quatro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova: una a Campomorone (cinque in totale), una a Rapallo (diciotto); una in provincia di Savona a Sassello (75); e una in provincia della Spezia a Bolano (primo caso). Il totale in regione sale a 1.242 positività.
Con il caso di Bolano sale a 196 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.