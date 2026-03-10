Peste suina, quattro nuovi casi in Liguria: salgono a 195 il numero dei comuni coinvolti nell’epidemia

Genova. Continua l’aggiornamento sulla peste suina. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.039 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.236 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova, una a Campomorone (quattro in totale), una a Zoagli (tre); due in provincia della Spezia, una a Carro (primo caso), una a Rocchetta di Vara (tredici). Il totale in regione sale a 1.236 casi.
Con il nuovo caso di Carro sale a 195 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.