Peste suina, il contagio non si ferma: 14 nuovi casi in Liguria tra Genova e Savona

Genova. Non si ferma l’aggiornamento sul bilancio dei casi di pesta suina rintracciati e accertati tra Liguria e Piemonete. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.059 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.256 in Liguria.

Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.

In Liguria sono state riscontrate quattordici nuove positività sui cinghiali: dieci in provincia di Genova: una a Ceranesi (tre in totale), tre a Genova (279), quattro a Rapallo (ventidue), una a Serra Riccò (39), e una a Zoagli (quattro); due in provincia di Savona a Dego (tre) e a Sassello (76); e due in provincia della Spezia entrambe a Sesta Godano (dieci). Il totale in regione sale a 1.256 positività. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane invariato a quota 196.