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Bollettino

Peste suina, il contagio non si ferma: 14 nuovi casi in Liguria tra Genova e Savona

Tre carcasse infette sono state trovate nel territorio del Comune di Genova, altre sette in provincia

peste suina 31 marzo 26

Genova. Non si ferma l’aggiornamento sul bilancio dei casi di pesta suina rintracciati e accertati tra Liguria e Piemonete. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.059 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.256 in Liguria.

Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.

In Liguria sono state riscontrate quattordici nuove positività sui cinghiali: dieci in provincia di Genova: una a Ceranesi (tre in totale), tre a Genova (279), quattro a Rapallo (ventidue), una a Serra Riccò (39), e una a Zoagli (quattro); due in provincia di Savona a Dego (tre) e a Sassello (76); e due in provincia della Spezia entrambe a Sesta Godano (dieci). Il totale in regione sale a 1.256 positività. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane invariato a quota 196.

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