Pesca in crisi, la Liguria istituirà un fondo da 100mila euro per anticipare i contributi statali

Genova. Un fondo rotativo regionale di almeno 100mila euro per il sostegno immediato alle imprese di pesca liguri colpite dal fermo biologico e tecnico. È quanto prevede un ordine del giorno approvato all’unanimità in Consiglio regionale per andare incontro alle gravi difficoltà del settore. Il documento è stato presentato da Federico Bogliolo (Vince Liguria) e Gianni Pastorino (Lista Orlando) e firmato poi da tutti i gruppi dell’assemblea.

Il fondo, secondo quanto riportato nell’impegnativa, dovrà essere strutturato come strumento di anticipazione finanziaria volto a coprire il differenziale temporale tra la fine del fermo e l’effettiva erogazione dei contributi statali o europei Feampa.

Le procedure di accesso saranno definite in collaborazione con Filse secondo modalità “a sportello” per le imprese già censite, prevedendo il reintegro automatico del fondo una volta accreditati i ristori ministeriali, in coerenza con il quadro normativo nazionale, garantendo così la stabilità dello strumento per le annualità future.

“Il comparto della pesca ligure – si ricorda nelle premesse – si trova oggi in estrema difficoltà, privo di mezzi di sostentamento sufficienti per affrontare i mesi di inattività forzata. Le attuali procedure per l’erogazione dei ristori nazionali, pur necessarie, presentano tempi tecnici di attesa che non sempre collimano con le scadenze immediate delle famiglie dei pescatori”.

Nelle scorse settimane i pescatori liguri erano scesi in piazza sotto le insegne di Coldiretti, 500 persone in corteo dalla Darsena alla sede della Regione Liguria per rivendicare il rispetto dei patti sottoscritti e lo sblocco immediato delle risorse finanziarie.

“Sono entusiasta di questo atto che ha l’intento di offrire uno strumento di prossimità, rapido e concreto, che permetta alle imprese di continuare a lavorare e di programmare il futuro. Difendere la pesca ligure significa difendere lavoro, tradizione e identità del nostro territorio”, ha commentato Bogliolo.