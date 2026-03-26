Pesca, Coldiretti: “Bene il ddl Mare, ora subito operativo contro la crisi delle marinerie”

Genova. Coldiretti Liguria esprime soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge “Valorizzazione della Risorsa Mare”, licenziato dall’aula del Senato, ma richiama con forza la necessità di trasformare rapidamente le misure previste in risposte concrete per le imprese della pesca anche sul territorio ligure.

“Il via libera rappresenta un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra istituzionale, che accoglie alcune richieste avanzate dal settore. Positiva, in particolare, l’attenzione riservata agli strumenti di tutela del reddito, a partire dalla Cisoa prevista dall’articolo 28, così come l’apertura sugli imbarchi di lavoratori stranieri in caso di difficoltà operative delle marinerie. Tuttavia, il comparto ittico continua a scontare una condizione di forte criticità, aggravata dagli effetti delle tensioni internazionali legate alla guerra in Medio Oriente, che hanno determinato un’impennata dei costi energetici, a partire dal caro gasolio, con ricadute dirette sulla sostenibilità economica delle imprese. In Liguria, la situazione risulta ancora più delicata: l’aumento dei costi del carburante pesa in modo significativo sulle imbarcazioni, in particolare su quelle a strascico, mentre le condizioni meteo-marine sempre più instabili stanno imponendo una riduzione delle giornate di uscita in mare, incidendo direttamente sulla redditività delle imprese”.

“In questo scenario – sottolinea Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Pesca Liguria – è fondamentale rendere operativo in tempi brevissimi lo strumento della Cisoa dal punto di vista pratico. Le imprese stanno affrontando costi elevati e minori giornate di lavoro: la Cisoa può rappresentare un aiuto concreto per sostenere il reddito e garantire continuità all’attività di pesca”.

“Il Ddl Mare è un passaggio importante – aggiungono Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale – Ma ora serve accelerare sull’attuazione. Le marinerie liguri stanno vivendo una fase critica e hanno bisogno di risposte immediate. Rendere accessibili le misure previste significa sostenere un comparto strategico per l’economia regionale”.

Coldiretti Liguria ribadisce quindi la necessità che il passaggio dalla norma all’operatività avvenga rapidamente, rendendo immediatamente accessibili le misure previste, per dare sollievo alle imprese e salvaguardare la tenuta economica e occupazionale delle marinerie.

L’assessore Piana in commissione a Roma: “Condivisa la necessità di interventi urgenti per la pesca”

L’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato questa mattina a Roma alla riunione della commissione delle Politiche Agricole. Presenti il ministro Francesco Lollobrigida e gli assessori regionali all’Agricoltura.

“Ringrazio il ministro Lollobrigida con il quale abbiamo avuto un utile confronto su temi centrali per il futuro del nostro sistema agricolo e della pesca – ha detto Piana – affrontando dossier strategici, a partire dalla governance della prossima politica agricola comune, uno strumento fondamentale per garantire stabilità, competitività e sviluppo alle nostre imprese agricole”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al comparto ittico, oggi fortemente penalizzato dall’aumento dei costi del carburante.

“Si è condivisa la necessità di interventi urgenti e mirati – sottolinea l’assessore – che saranno al centro del prossimo Tavolo blu con le associazioni di settore, già programmato per il 1° aprile e un primo segnale concreto è già arrivato con il recente decreto legge carburanti, che prevede un credito d’imposta del 20% per contenere l’impatto dei rincari sul costo del carburante, indispensabile per l’attività delle imbarcazioni. Desidero ringraziare il ministro Matteo Salvini, il ministro Giancarlo Giorgetti e il viceministro Edoardo Rixi per l’attenzione dimostrata verso un settore strategico come quello della pesca – conclude Piana –. È fondamentale continuare a lavorare in sinergia tra Governo e Regioni per dare risposte efficaci e tempestive alle esigenze dei nostri territori”.