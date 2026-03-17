Perseguita la ex fino a tentare di speronarla con l’auto: condannato 50enne

Genova. Non ha voluto accettare la fine della relazione con una donna da cui aveva avuto due bambine e che lo aveva lasciato perché troppo geloso e possessivo. E ha cominciato a perseguitarla, appostandosi fuori dal luogo di lavoro, presentandosi a casa della madre di lei o intimidendola proprio attraverso le figlie.

Addirittura l’aveva denunciata per sottrazione di minore ma la posizione della donna, una 40enne che lavora come operatrice sanitaria, viene archiviata. Al culmine della vicenda l’uomo, un imprenditore 50enne, era arrivato a speronarla con l’auto.

Da lì era partita la denuncia della donna, assistita dall’avvocato Carlo Contu. L’imprenditore era stato rinviato a giudizio. Nei giorni scorsi la condanna a un anno e quattro mesi per stalking.