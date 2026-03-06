  • News24
Stillicidio

Perdita fognaria dal muraglione di via Cantore, la perizia: “È competenza di Ireti”

La fuoriuscita di liquami va avanti ormai da anni. Per i tecnici della direzione Difesa del Suolo è l'azienda a doversi occupare del ripristino, e non un privato

Genova. È Ireti a doversi occupare dell’intervento sulla perdita fognaria che ormai da anni fuoriesce dal muraglione di via Cantore sopra via Dino Col: la richiesta è arrivata dal Municipio Centro Ovest dopo una perizia della Direzione Difesa del Suolo.

I tecnici hanno cercato di approfondire quanto sostenuto da Ireti in merito alla natura privata della fognatura che provoca le infiltrazioni. I controlli si sono estesi agli allacci della rete bianca e di quella nera, cercando di stabilire se si trattasse di fognature private o pubbliche.

Al termine degli accertamenti e delle analisi delle cartografie, i tecnici hanno accertato che la competenza della fognatura, e della perdita, è di Ireti, che dal 1995 gestisce le reti bianche nere e miste del Comune di Genova. A ottobre è stata inviata la richiesta all’azienda, rimasta a oggi senza risposta, e il Municipio ha più volte sollecitato l’intervento.

La perdita infatti non è soltanto fonte di miasmi e cattivi odori. Il timore è che a lungo andare possa minacciare la stabilità del muraglione.

