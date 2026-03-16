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Brutta botta

Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail: centauro trentenne finisce all’ospedale

Nel frattempo sulla tratta si sono accumulate code e congestionamenti, con disagi per chi viaggi in direzione di Ventimiglia

coda a10 incidente

Genova. Brutto incidente nelle prime ore del pomeriggio sulla A10, a Genova, dove, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pra’ una moto è finita contro il guardrail della carreggiata.

Immediato l’intervento dei medici del 118 per soccorrere il centauro trentenne: inizialmente in codice rosso, il ferito è stato medicato sul posto, per fortuna non avendo subito traumi gravi, per poi essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Nel frattempo sulla tratta si sono accumulate code e congestionamenti, con disagi per chi viaggi in direzione di Ventimiglia.

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