Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail: centauro trentenne finisce all’ospedale

Genova. Brutto incidente nelle prime ore del pomeriggio sulla A10, a Genova, dove, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pra’ una moto è finita contro il guardrail della carreggiata.
Immediato l’intervento dei medici del 118 per soccorrere il centauro trentenne: inizialmente in codice rosso, il ferito è stato medicato sul posto, per fortuna non avendo subito traumi gravi, per poi essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso.
Nel frattempo sulla tratta si sono accumulate code e congestionamenti, con disagi per chi viaggi in direzione di Ventimiglia.
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