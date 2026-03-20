Pegli, al via il restauro del voltino di via Diciotto Fanciulli

Genova. Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori di recupero e messa in sicurezza del voltino di via Diciotto Fanciulli.

Dopo il sopralluogo tecnico effettuato mercoledì 18 marzo, è stata completata oggi l’installazione di una speciale struttura di ponteggio che permetterà di avviare il restauro integrale della volta, garantendo al contempo il transito dei veicoli.

Il passaggio era stato interdetto all’inizio di marzo a seguito della caduta di alcuni calcinacci, un evento che aveva reso necessaria la chiusura immediata per ragioni di sicurezza. Data l’importanza del voltino, considerato un’arteria fondamentale per la viabilità della zona, l’Amministrazione ha accelerato le procedure per coniugare l’esigenza di riapertura con quella di un intervento strutturale risolutivo.

L’operazione si inserisce nella cornice di un accordo quadro già esistente, che consentirà di procedere spediti verso il restauro completo del manufatto.

L’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Genova, che già in Consiglio Comunale aveva espresso la volontà di evitare soluzioni temporanee e antiestetiche, ha spiegato: “Non si tratterà di una semplice protezione passiva, ma di un cantiere attivo volto al ripristino totale. Abbiamo scelto di effettuare un lavoro definitivo, più costoso e sicuramente più impegnativo, tralasciando un intervento più veloce con il classico ponteggio ‘provvisorio’ a protezione della volta. Ritengo che nella manutenzione della città occorra un nuovo approccio che punti al decoro e ad interventi completi. Non volevamo realizzare il solito ‘tapullo’ con un’impalcatura destinata a restare ferma per 10 o 15 anni; i cittadini meritano risposte strutturali e cantieri che abbiano un inizio e una fine certa, restituendo bellezza e sicurezza al territorio”.