Genova. La pedonalizzazione di Spianata Castelletto è al centro dell’assemblea pubblica che si terrà questa sera nel teatrino della scuola Maria Mazzini di corso Firenze.

All’incontro parteciperà la giunta del municipio Centro Est e l’ufficio tecnico, che presenteranno un progetto confermato a settembre dello scorso anno, ancora in stand by.

I lavori, stando a quanto annunciato, dovevano partire a inizio 2026. La pedonalizzazione era stata approvata ad aprile, e a settembre anche la sindaca Silvia Salis aveva confermato l’intenzione di procedere. Il progetto prevede la pedonalizzazione di via Cesare Crosa di Vergagni, la strada che costeggia salita San Girolamo sul lato di levante della spianata, e della parte interna a belvedere Montaldo.

A finanziare i lavori sarà una parte dei 285.000 euro che il Comune ha stanziato ai municipi per interventi mirati. La pedonalizzazione prevede il rifacimento della pavimentazione e lo spostamento dei posti auto nelle vicinanze per rendere la piazza più accessibile.

Proprio lo spostamento dei posti auto preoccupa residenti e commercianti di Spianata, alla luce della già scarsa presenza di parcheggi in zona. Il municipio però ha rassicurato: il numero di posti auto non cambierà, cambierà soltanto la distribuzione nelle aree limitrofe. Altri dettagli verranno forniti nel corso dell’assemblea, con cui la giunta punta a rassicurare chi ancora non è convinto del progetto: “È una decisione non scontata, forte, che nasce da una grande desiderio di voler trasformare la società anche nei modi in cui viviamo gli spazi – ha detto Alberto Cattaneo, assessore ai lavori pubblici del Centro Est – una proposta che consente di fatto quanto già avviene ogni giorno, dove turisti e cittadini passeggiano da e verso l’ascensore di Castelletto Levante. L’iconico ascensore che guarda la città dall’alto, l’ascensore del paradiso di Giorgio Caproni”.