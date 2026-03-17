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Appuntamento

Passeggiata a Cornigliano: la visita guidata tra le ville storiche del quartiere

L'iniziativa apre il calendario primaverile di visite e passeggiate dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

Generico marzo 2026

Genova. Un itinerario guidato alla scoperta delle ville storiche di Cornigliano è in programma sabato 21 marzo, con partenza alle ore 9.30 da Villa Domenico Serra, ai Giardini Melis. L’iniziativa propone una passeggiata culturale lungo le antiche vie del quartiere, dove tra il Quattrocento e il Settecento sorsero numerose dimore di villeggiatura appartenute alle principali famiglie aristocratiche genovesi.

Durante il percorso i partecipanti potranno conoscere la storia e le trasformazioni di questo patrimonio architettonico, che testimonia il periodo in cui Cornigliano rappresentava una delle mete di soggiorno preferite dalla nobiltà della Repubblica di Genova.

La visita sarà condotta dalla ricercatrice di storia dell’arte Antonella Giavino, con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale. Il percorso, adatto a tutti, si concluderà intorno alle 12.30.

Generico marzo 2026

La partecipazione è gratuita per i soci della Pro Loco di Cornigliano 2026 in regola con il tesseramento; per i non soci è possibile aderire con una tessera annuale di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 375 900 1256 (anche via WhatsApp) oppure scrivere a info@prolococornigliano.it.

L’iniziativa apre il calendario primaverile di visite e passeggiate dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

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