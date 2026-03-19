Pasqua tra caccia alle uova e musica techno a De Ferrari: il programma degli eventi del Comune di Genova

Genova. Dopo il grande successo delle attività natalizie, Palazzo Tursi torna ad accogliere bambini e famiglie nel suo suggestivo cortile con un ricco programma di giochi, animazioni e laboratori dedicati alla Pasqua.

Nelle giornate di giovedì 2 (ore 15-19), venerdì 3 (ore 10-13 e 14-19) e sabato 4 aprile (ore 10-13 e 14-19), i più piccoli potranno partecipare a numerose attività pensate per celebrare in modo creativo e divertente i simboli e i colori della tradizione pasquale.

“Dopo i bellissimi momenti condivisi con migliaia di turisti durante le vacanze di Natale, abbiamo voluto costruire anche per Pasqua un programma capace di aprire a un pubblico sempre più ampio i luoghi simbolici della nostra città – dichiara la sindaca di Genova – Palazzo Tursi tornerà ad aprirsi ai più piccoli con giochi, laboratori e attività pensate per far vivere giornate di festa all’insegna della partecipazione, della creatività e dello stare insieme. Vogliamo che Genova sia sempre di più una città accogliente, viva, capace di offrire occasioni di incontro e di condivisione negli spazi pubblici. Accanto alle iniziative dedicate ai bambini, il dj set di Charlotte de Witte in piazza Matteotti porterà nel cuore della città un evento di grande richiamo internazionale, capace di parlare anche a un pubblico giovane e di far vivere Genova in un clima di festa e partecipazione. È questo lo spirito con cui abbiamo pensato questi giorni: una città che sappia essere vicina alle famiglie e ai bambini, attrattiva, dinamica e sempre pronta ad accogliere un pubblico ampio e variegato”.

“Eventi come questo contribuiscono a rafforzare l’identità di Genova come una città viva, dinamica e accogliente, capace di valorizzare il proprio straordinario patrimonio storico e culturale attraverso iniziative coinvolgenti e accessibili a tutti. Tra vicoli, piazze e botteghe si sviluppa un’atmosfera partecipata che favorisce la socialità e sostiene concretamente il commercio locale, valorizzando le attività di prossimità e le eccellenze del territorio. Allo stesso tempo, queste iniziative promuovono un turismo più consapevole e sostenibile, attento alle peculiarità locali e capace di generare ricadute positive sul tessuto economico e sociale. Genova, in questo modo, non si limita ad accogliere i visitatori, ma li invita a diventare parte di una narrazione condivisa, fatta di scoperta, relazioni e partecipazione”, sottolinea l’assessora al Commercio e al Turismo.

“Abbiamo voluto affiancare alle attività dedicate alle famiglie un grande appuntamento serale, in grado di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. La combinazione tra eventi diffusi durante il giorno e spettacoli di rilievo la sera è una strategia vincente per animare la città e generare ricadute positive su tutto il territorio. Avere un’artista del livello di Charlotte de Witte a Genova, fino a qualche anno fa era impensabile. È una conferma che il lavoro che abbiamo iniziato sta dando i suoi frutti, Genova sta tornando protagonista e gli artisti internazionali adesso vogliono venire a suonare nella nostra città”, aggiunge il consigliere delegato ai Grandi eventi.

“Dalla tradizione commerciale e artigiana ai grandi eventi, la Pasqua a Genova si costruisce anche grazie al lavoro delle imprese del territorio. La Camera di Commercio ha coordinato e sostenuto la produzione delle uova pasquali, fino alla taglia maxi da 10 kg, realizzate da imprese certificate “Botteghe storiche Genova” e “Artigiani in Liguria”, vere eccellenze locali. Un’iniziativa che mette al centro qualità e identità. Intanto, gli albergatori che partecipano al tavolo dell’imposta di soggiorno hanno accolto con favore l’idea del concertone, che grazie alla DJ internazionale Charlotte de Witte contribuirà ad ampliare il pubblico e ad animare il cuore della città”, afferma il segretario generale di Camera di Commercio, Maurizio Caviglia.

Tra le proposte principali spicca la caccia alle uova, un percorso di animazione a tappe durante il quale i bambini, guidati da animatori, saranno chiamati a risolvere piccoli enigmi e superare prove divertenti per conquistare golosi ovetti di cioccolato. Non mancheranno giochi dinamici e attività ludiche pensate per coinvolgere i partecipanti in sfide leggere e coinvolgenti.

Accanto alle attività di gioco, ci saranno anche laboratori creativi in cui i bambini potranno esprimere la propria fantasia realizzando piccoli manufatti artistici a tema pasquale da portare a casa come ricordo dell’esperienza. Tra le attività proposte, la decorazione delle uova, uno dei simboli più rappresentativi della Pasqua.

Sarà inoltre allestita un’area dedicata ai giochi da tavolo e alle attività educative, pensata per favorire la concentrazione, la condivisione e l’interazione tra bambini e adulti. Famiglie e partecipanti potranno cimentarsi in memory giganti, giochi di associazione e altre sfide a tema, scoprendo in modo giocoso simboli e tradizioni legati alla festività.

Nella giornata di sabato 4 aprile, l’animazione si estenderà anche lungo via Garibaldi, dove trampolieri e artisti porteranno spettacoli itineranti, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera festosa e vivace. Le iniziative primaverili continuano sabato 11 aprile con un evento davvero speciale. L’appuntamento è alle 19.30 in piazza Matteotti, che si trasformerà in un enorme palcoscenico all’aperto per accogliere il concerto di musica elettronica della DJ internazionale Charlotte de Witte. Conosciuta per i suoi set techno intensi, Charlotte de Witte porterà nel cuore della città un’energia travolgente, capace di far vibrare la piazza e unire pubblici diversi, dagli appassionati di elettronica ai curiosi in cerca di una serata diversa.

Chi è Charlotte De Witte

Charlotte De Witte, nata a Gand (Belgio), è una DJ e produttrice musicale di rilevanza internazionale, considerata tra le figure più influenti della scena techno contemporanea. Ha avviato la sua carriera nel 2011, affermandosi rapidamente nei principali festival e club internazionali, tra cui Tomorrowland, Awakenings Festival e Time Warp. È inoltre fondatrice dell’etichetta discografica indipendente KNTXT, attraverso la quale promuove e distribuisce musica elettronica di ricerca e innovazione. Nel corso della sua carriera ha conseguito importanti riconoscimenti: è stata la prima artista femminile a chiudere il main stage del festival Tomorrowland e ha ricevuto il premio “Best Techno DJ” ai DJ Awards. Charlotte De Witte rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per la musica techno e per la cultura elettronica in generale.