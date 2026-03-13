Partito Democratico, nominata la nuova segreteria provinciale di Genova

Genova. Nel corso della Direzione provinciale del Partito Democratico di Genova, riunitasi nella giornata di ieri, il Segretario provinciale Francesco Tognoni ha dato lettura dei nomi della nuova segreteria che lo affiancherà nel lavoro politico e organizzativo dei prossimi mesi.

La nuova composizione della segreteria vede Filippo Bassignana nel ruolo di vice segretario, affiancato da Daniela Fara con delega alla scuola e Giulia Lanzillotti per il welfare e le politiche per la sicurezza. Gianpaolo Malatesta si occuperà di formazione politica e lavoro, mentre l’organizzazione è stata affidata a Gianfranco Antoni e le infrastrutture e il territorio a Fabio Franchini. Completano l’organismo Vittoria Canessa Cerchi, incaricata della transizione ecologica e digitale, Paola Maccagno per il diritto alla salute e il terzo settore, e infine Andrea Viari, responsabile per la famiglia e la tutela dei minori.

“La segreteria è stata costruita come un gruppo di lavoro ristretto, scelta che sottolinea la volontà del Segretario di dotarsi di uno strumento operativo, capace di lavorare con rapidità ed efficacia sulle priorità politiche e organizzative del partito – si legge nella nota stampa diffusa dal partito questa mattina – Un team pensato per affiancare il Segretario e supportare l’azione politica del Partito Democratico genovese, in vista delle numerose sfide che attendono il Partito nei prossimi mesi e anni. Le deleghe individuate coprono infatti i principali ambiti di intervento e i temi più urgenti per la città e per la comunità democratica genovese. La Segreteria si completerà con tutte le figure che ne partecipano di diritto e che garantiranno la perfetta comunicazione e sinergia tra Partito e Istituzioni”.

“Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo costruito», ha dichiarato il Segretario provinciale Francesco Tognoni a margine della Direzione. «Si tratta di un gruppo di persone competenti, motivate e profondamente radicate nel territorio. Abbiamo scelto una segreteria snella e operativa, capace di lavorare in modo concreto sui temi che riguardano Genova e la nostra comunità politica. Davanti a noi abbiamo sfide importanti: rafforzare il Partito Democratico, costruire proposte credibili per la città e tornare ad essere un punto di riferimento per tanti cittadini. Sono certo che, con questo gruppo di lavoro, sapremo affrontarle con determinazione e spirito di squadra”.

La nuova segreteria sarà al lavoro fin dai prossimi giorni per avviare le attività politiche e organizzative del partito sul territorio.