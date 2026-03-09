  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Prevenzione

Parco di Portofino, ecco la nuova piattaforma per il monitoraggio meteo-idrologico

Alessandro Piana: "La nuova piattaforma digitale metterà a disposizione dati aggiornati e accessibili rafforzando la capacità di monitoraggio del territorio e migliorando la prevenzione dei rischi"

piattaforma parco portofino

Genova. È stata presentata oggi la nuova piattaforma digitale per il monitoraggio meteo-idrologico del Parco Naturale Regionale di Portofino, uno strumento innovativo pensato per rafforzare il controllo del territorio, migliorare la prevenzione dei rischi e mettere a disposizione dati aggiornati e accessibili sulle condizioni meteorologiche e idrologiche dell’area.

La piattaforma, che consentirà di raccogliere e condividere in tempo reale dati meteorologici e idrologici, si inserisce nel sistema della Protezione civile regionale, un sistema capillare e strutturato che continua ad aumentare la sua capacità di comunicazione e prevenzione, fornendo risposte e dati puntuali, anche in un territorio a forte vocazione turistica.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nel progetto, tra cui il vicepresidente del Parco Francesco Faccini, il direttore del Parco Federico Marenco e la direttrice generale di Arpal Elisabetta Trovatore.

“Il Parco di Portofino rappresenta uno dei luoghi simbolo della nostra regione, un patrimonio ambientale e paesaggistico di straordinario valore che richiede strumenti sempre più avanzati per essere tutelato – dice l’assessore ai Parchi Alessandro Piana -. La nuova piattaforma digitale metterà a disposizione dati aggiornati e accessibili rafforzando la capacità di monitoraggio del territorio e migliorando la prevenzione dei rischi, in un contesto delicato come quello ligure. La condivisione delle informazioni è fondamentale – prosegue Piana – perché consente agli enti e ai tecnici di lavorare con maggiore efficacia e offre a cittadini e visitatori una maggiore consapevolezza delle condizioni ambientali”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Parco di Portofino e Arpal, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del territorio e migliorare la capacità di prevenzione e gestione dei fenomeni meteo-idrologici in un’area di grande valore naturalistico ma allo stesso tempo fragile dal punto di vista idrogeologico.

“Il lavoro di Arpal parte dal monitoraggio e dalla raccolta dei dati ambientali – sottolinea la direttrice generale di Arpal Trovatore -. Mettere queste informazioni a disposizione del territorio, come nel caso del Parco di Portofino, significa rafforzare la conoscenza delle condizioni locali e supportare attività di prevenzione e gestione”.

“La Piattaforma, realizzata grazie alla collaborazione con Arpal, con i comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino, Camogli e Parco di Portofino – dichiara il vicepresidente del Parco di Portofino Faccini – ha messo a sistema la strumentazione di monitoraggio installata attraverso alcuni progetti europei e al tempo stesso è riuscita a garantire uno strumento che rappresenta un supporto per la pianificazione di escursioni, soprattutto in determinati periodi dell’anno, quando alte temperature ed elevati tassi umidità possono generare disagio fisiologico”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.