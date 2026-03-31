Caos viabilità e assalto al Waterfront, sabato parcheggi gratis in tutta Genova: “Aiutiamo i commercianti”

Genova. Parcheggi gratis in tutta la città sabato 4 aprile. È il provvedimento annunciato oggi da Tursi dopo il caos dello scorso weekend in zona Foce, generato soprattutto dalla novità del Waterfront Mall al Palasport che ha attratto migliaia di genovesi in concomitanza con la Nuova Fiera Primavera e il notevole afflusso dei turisti.

Dunque per tutto il fine settimana sarà possibile posteggiare gratuitamente in Blu Area e Isole Azzurre, stalli destinati di solito alla sosta a pagamento, tranne nei giorni festivi.

“Si tratta di una misura straordinaria con la quale l’amministrazione, in vista di un fine settimana che si preannuncia impegnativo dal punto di vista della viabilità per le festività pasquali, vuole andare incontro alle richieste del tessuto commerciale di un maggior numero di posti auto per residenti, visitatori e turisti, anche alla luce dell’aumento dei flussi di traffico nel centro cittadino legati alla recente apertura del Waterfront Mall“, spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti.

L’assessore, interpellato ieri da Genova24, conferma “l’impegno dell’amministrazione per trovare nuove soluzioni con cui migliorare la viabilità alla Foce, aspetto totalmente ignorato e tralasciato nell’ambito della progettazione del Waterfront e di cui si sono viste le ricadute devastanti sulla mobilità e disagi dei genovesi, nello scorso fine settimana”.

Del resto la misura era già stata proposta da Tursi ai commercianti che l’avevano definita “apprezzabile ma non sufficiente” alla vigilia dell’inaugurazione del Waterfront Mall, temuto proprio per la capacità di attirare clienti con l’ampia disponibilità di posteggi. Da Confcommercio era arrivata la richiesta di “un piano strutturale” per agevolare la sosta in centro tutti i giorni: parcheggi gratis per le prime due ore, estensibili fino a quattro ore in caso di acquisti nei negozi, con un sistema di segnalazione della targa gestito direttamente dagli esercenti.

Resta da capire quali saranno gli effetti della misura annunciata da Robotti, tenendo conto che alla Foce i residenti sono già sul piede di guerra per la cronica mancanza di parcheggi, aggravata nello scorso weekend proprio dallo straordinario afflusso al Waterfront, e non solo per il centro commerciale. La politica della gratuità parziale della sosta per agevolare i commercianti era stata un segno distintivo dell’amministrazione di centrodestra (la prima giunta Bucci, tra l’altro, aveva abbassato le tariffe) spesso oggetto di critiche da parte dell’opposizione.