Panera Days, torna in piazza de Ferrari l’evento dedicato al celebre semifreddo

Genova. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo in piazza De Ferrari, a Genova, tornano i Panera Days, l’evento che consacra il semifreddo genovese per eccellenza, organizzato dall’Associazione gelatieri artigianali genovesi (Agag) e giunto alla sua quarta edizione: tre giorni di degustazioni e momenti di valorizzazione di questo prodotto della tradizione, con il coinvolgimento degli operatori e del pubblico.

Secondo la tradizione, la pànera, le cui origini risalgono all’Ottocento, sarebbe nata per errore: un garzone di bottega, infatti, inciampando avrebbe rovesciato del caffè in una coppa di panna montata, creando accidentalmente la “panna neigra” (panna nera) destinata a riscuotere tanto successo, e rilanciata negli ultimi anni proprio grazie ai Panera Days e agli esercizi insigniti da Confesercenti del marchio Punto Panera, presso cui assaggiare, tutto l’anno, il celebre semifreddo nella sua preparazione originale e autentica:

Cremeria Buonafede Via Luccoli 12r – Via degli Orefici 59r Genova

Gelateria Balbi via Balbi 165r Genova

Gelateria Bixio Via Nino Bixio 5B/5Cr Genova Carignano

Gelateria Chicco Via Oberdan 120r Genova Nervi

Gelateria Paciuga Via di Santa Zita 38r Genova

Vaniglia Gelateria Artigianale Via XX Settembre, 70r Genova

Ostaia de Baracche Via delle Baracche 2, 16136 Genova

Anche quest’anno i Panera Days, per la cui realizzazione si ringrazia per la collaborazione la Camera di Commercio, si inseriscono all’interno del tradizionale Mercatino di Pasqua allestito da Terliguria Confesercenti, che nel 2026 si sposta a sua volta da piazza Matteotti a piazza De Ferrari, inaugurando proprio venerdì 20 marzo per proseguire fino al 6 aprile, Lunedì dell’Angelo, con tante idee regalo e prodotti tipici in arrivo da tutta Italia. Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Genova e Polizia municipale e Genova Parcheggi per il supporto.