In Val d’Aveto torna il raduno di Panda, appuntamento domenica 12 aprile

PandAveto 2026: quando la passione incontra la bellezza della Val d’Aveto

C’è qualcosa di speciale che succede ogni volta che i motori si accendono tra le strade “vista boschi” e i panorami della Val d’Aveto. È un’atmosfera magica quella che si respira durante il PandAveto, il raduno che domenica 12 aprile 2026 tornerà ad animare uno degli angoli più autentici del nostro territorio, giunto alla sua terza edizione.

Non è solo un evento per appassionati di motori: è un momento di incontro, di condivisione, di amore per una vallata che continua a sorprendere chi la vive e chi la scopre per la prima volta.

La giornata inizierà tra le 8.30 e le 10 al Lago delle Lame, nel comune di Rezzoaglio, uno dei luoghi simbolo della valle, dove i partecipanti si ritroveranno per le iscrizioni, un momento conviviale e una colazione che sa già di accoglienza e comunità.

Poi, alle 10.30, la partenza in gruppo: strade che si snodano tra curve, boschi e scorci unici, con percorsi pensati sia per chi preferisce l’asfalto sia per chi cerca il contatto più diretto con la natura attraverso lo sterrato e i tracciati 4×4. Un viaggio, più che un semplice trasferimento, che porterà fino alla piazza del Castello di Santo Stefano d’Aveto, dove ad attendere i partecipanti ci sarà un aperitivo e, a seguire, il pranzo e le premiazioni.

Dietro tutto questo c’è l’impegno concreto e appassionato di Trial Team Aveto, Bar pasticceria Marrè, Il Buco, il B&B Villa DanSio e la Fondazione Bosco Fontana e di chi, anno dopo anno, lavora per costruire qualcosa che va oltre l’evento in sé.

«PandAveto è nato quasi per gioco, ma oggi è diventato un appuntamento che sentiamo profondamente nostro – raccontano gli organizzatori –. Ogni curva del percorso, ogni tappa, ogni dettaglio è pensato per far vivere davvero la nostra valle. Vogliamo che chi partecipa torni a casa con qualcosa in più: non solo una giornata bella, ma il ricordo di un territorio che sa accogliere e farsi amare».

È questo il cuore del PandAveto: la capacità di unire passione per i motori e rispetto per il territorio, creando un’atmosfera sincera, fatta di sorrisi, amicizie e voglia di stare insieme.

Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 5 aprile e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, a conferma di un interesse che cresce anno dopo anno.

Per informazioni e iscrizioni: pandaveto@libero.it – tel. 380.2574625