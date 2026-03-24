Al Palasport arriva l’Italvolley femminile campione del mondo con l’Aequilibrium Cup

Genova. Dopo vent’anni la grande pallavolo torna a Genova. L’appuntamento è dal 22 al 24 maggio al Palasport per l’Aia Aequilibrium Cup Women Elite, torneo internazionale di pallavolo femminile vedrà in campo l’Italvolley femminile campione del mondo in carica e le Nazionali europee di Serbia, Turchia e Polonia.

“Due anni fa sono stato a Genova e avevo preso un impegno: finiamo il palazzetto e noi ci saremo. Bene, il palazzetto è finito, siamo venuti qui, questo è l’evento più importante dopo gli europei che faremo quest’anno in Italia – spiega Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav -. Ci sono quattro squadre importanti, ma soprattutto c’è la nostra nazionale femminile. Ho visto che l’entusiasmo è alle stelle, credo che sarà uno spettacolo bellissimo”.

Sul parquet del Palasport scenderanno quattro tra le migliori Nazionali europee, pronte a darsi battaglia in sfide di altissimo valore tecnico. E l’Aequilibrium Cup darà al ct Julio Velasco importanti indicazioni in vista dell’avvicinamento alla Volleyball Nations League in programma dal 3 giugno.

“Sarà un torneo di altissimo livello – spiega l’allenatore plurititolato – perché le squadre sono le migliori europee. Con la Turchia abbiamo giocato la finale del campionato del mondo, con la Polonia abbiamo fatto le semifinali ed è una squadra molto fisica, e poi la Serbia, di cui si parla meno, ma che è stata ed è molto forte. Sono tre squadre fortissime, a noi serve giocare con squadre di questo livello”.

“Sarà un anno molto difficile – è la previsione del ct -. Anche con i maschi, dopo che abbiamo vinto il mondiale del ’90, l’anno successivo è stato un anno molto difficile perché le pressioni che ricevono i giocatori sono molto grandi, tutti vogliono solo vittorie. I cambiamenti ci saranno, intanto perché dobbiamo lanciare alcune giocatrici giovani, dobbiamo farne riposare altre e soprattutto proverò a far giocare Antropova in posto quattro, quindi in recezione. Dovremo allenarci molto con lei, e le partite che faremo prima della Vnl e nella Vnl saranno molto importanti perché lei arrivi con una certa esperienza in questo nuovo ruolo per i campionati europei che è l’obiettivo principale dell’anno”.

Per Velasco, argentino naturalizzato italiano, sarà di fatto un ritorno a casa: “Genova è una grande città e quindi e merita di avere la grande pallavolo. Io ci sono stato molte volte quando mi occupavo delle nazionali giovanili. Oltretutto – ha ricordato – mia nonna era di Camogli, quindi il pesto era di casa anche in Argentina, lo faceva mia mamma, lo faceva mia nonna. La focaccia invece no, quindi me la porterò a casa”.

“Sono davvero orgogliosa di presentare oggi questo evento con Velasco, un ct internazionale di fama assoluta, per me un filosofo dello sport – il commento della sindaca Silvia Salis -. Voglio ringraziare la Fipav per aver scelto Genova e per aver lavorato con noi in questi mesi per creare un evento di altissimo livello tecnico che attirerà sicuramente molti turisti dello sport. Sarà anche un’ispirazione per le società del territorio, perché, lo dico da ex atleta, avere l’opportunità di vedere quattro grandi nazionali tra le più grandi del mondo all’opera è qualcosa che traina anche tutto il movimento. Quindi oggi l’orgoglio è sicuramente da sindaca, ma anche da sindaca che ha tenuto la delega allo Sport e porta sul territorio un evento di straordinario rilievo tecnico”. Sarà un test anche per il nuovo Palasport: “Come sapete è molto difficile da gestire, però ha bisogno di questi eventi per vivere e ha bisogno di essere messo alla prova”.

A proposito di pallavolo in Liguria, nonostante l’assenza di società in Serie A, Manfredi guarda gli aspetti positivi: “L’attività dei club si regola soprattutto in relazione agli investimenti, bisogna sempre dimensionarsi per quello che si ha. L’attività che si sta svolgendo in Liguria non è un’attività da poco, perché è un’attività rivolta molto al settore giovanile. Ci sono tanti talenti liguri che stanno giocando. Speriamo quanto prima di trovare degli investitori che siano in grado di poter fare qualcosa di buono anche ad alti livelli”.

Il calendario completo

22 maggio 2026

ore 16.30: Polonia-Turchia

ore 21.00: Italia-Serbia

23 maggio 2026

ore 16.30: Polonia-Serbia

ore 21.00: Italia-Turchia

24 maggio 2026

ore 16.30: Turchia-Serbia

ore 21.00: Italia-Polonia

Bianchi: “La sinistra gridava allo scandalo, ora celebra il Palasport”

“Fa piacere che la sinistra, che prima gridava allo scandalo montando il caso delle ‘altezze del Palasport’, adesso finalmente celebri l’appuntamento di maggio con la nazionale femminile proprio di pallavolo che torna a Genova e soprattutto torna al Palasport per un torneo internazionale – accusa Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Tursi ed ex assessora allo Sport -. Un impianto strategico per la nostra città che, però, come sempre detto, deve contemperare lo svolgimento di grandi eventi, che restano fondamentali come vetrina per la città e volano per la promozione delle discipline, tanto le esigenze delle realtà sportive della nostra città che quotidianamente formano i nostri giovani trasmettendo loro i valori sani dello sport. Senza dimenticare che, oltre all’arena sportiva che tutti noi conosciamo, il Palasport può vantare anche una grande palestra interna che, purtroppo, ancora non è stata messa in funzione. Dispiace constatare come il sindaco continui a bistrattare lo sport cittadino ma non perda occasione di cavalcare l’onda dei grandi eventi per continuare a promuovere se stessa e la sua immagine in vista delle prossime elezioni nazionali”.