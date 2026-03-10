  • News24
Incarico

Palazzo Ducale, Danila Antonietta Rebora nominata dalla sindaca di Genova nel comitato dei fondatori della fondazione

La nomina si è resa necessaria dopo la prematura scomparsa di Linda Alfano

palazzo ducale
Genova. La sindaca di Genova, come previsto dallo Statuto del Comune di Genova e da quello di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha provveduto a nominare Danila Antonietta Rebora come nuovo componente del Comitato dei fondatori della Fondazione, a seguito della prematura scomparsa, lo scorso novembre, di Linda Alfano.
Danila Antonietta Rebora affiancherà, quindi, Marco Ansaldo nel Comitato dei Fondatori della Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura, su nomina della sindaca, sulla base della fiducia e dei requisiti di professionalità, qualificazione ed esperienza.
Commercialista e revisore legale, Daniela Antonietta Rebora ha ricoperto cariche di sindaco con funzione di revisore e consigliere di amministrazione e di indirizzo in diversi Enti e Società, oltre a liquidatore professionale di aziende.
