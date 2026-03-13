Il “Waterfront Mall” apre il 27 marzo: inaugurazione al Palasport tra negozi pronti e spazi ancora vuoti

Genova. C’è una data ufficiale per l’apertura del nuovo centro commerciale del Palasport, il cosiddetto “Waterfront Mall”, nome proposto agli albori e poi temporaneamente messo da parte: venerdì 27 marzo la struttura verrà ufficialmente inaugurata.

Al Palasport apre il Waterfront Mall

La giornata inizierà alle 14 con un evento di presentazione e il taglio del nastro, e dalle 15.30 le porte del centro commerciale verranno aperte al pubblico. Che non vedrà però la galleria completa, visto che alcuni spazi sono ancora vuoti.

La superficie da 15mila metri quadrati è destinata al 70% a negozi, ma tra i vincoli imposti per concedere l’autorizzazione ad aprire c’è il rispetto della tematicità: le attività commerciali devono promuovere l’identità sportiva o turistica di Genova e del Waterfront. Proprio alla luce di questo, diverse richieste sono state rifiutate dal Comune e non tutti i negozi sono stati affittati.

Le insegne già annunciate

Nonostante questo, le insegne annunciate hanno provocato non poco disappunto tra le associazioni del commercio, che ritengono le maglie troppo larghe: tra i brand che apriranno il negozio al Palasport ci sono Original Marines, Piombo, Guess, Caporiccio, North Sails, Normal, e tra le aree dedicate alla ristorazione spiccano tra gli altri McDonald’s, O’ Tacos, Burger King, La Yogurteria, Old Wild West, La Piadineria e Alice Pizza.

Gli spazi commerciali del nuovo “distretto tematico”, di proprietà di Ceetruus Italy e Runca, saranno poco meno di un centinaio comprese le attività di ristorazione, anche se il numero preciso potrebbe ancora risentire di accorpamenti tra i singoli lotti: “Per quanto riguarda la commercializzazione siamo agli sgoccioli – aveva detto a Genova24 Ermanno Tetta, direttore commerciale della galleria – Probabilmente non riusciremo ad avere l’apertura totale per l’inaugurazione e qualcuno aprirà subito dopo”.

Confermata l’apertura a maggio del supermercato Coop, subentrato a Esselunga. Il punto vendita misurerà circa 1.500 metri quadri, disporrà di un grande parcheggio e i dipendenti saranno tra le 40 e le 50 unità.