  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Biodiversità

Sul tetto della scuola Ferro di Cornigliano sorgerà un orto urbano

Nell’ambito dello stesso progetto verrà anche ritinteggiata e decorata la parte piana e dei gradoni della terrazza

bambina bambini

Genova. Sulla terrazza dell’edificio della scuola primaria Domenico Ferrero di Cornigliano sarà realizzato un orto urbano.

La giunta ha approvato il progetto esecutivo su proposta dell’assessora all’Ambiente, Francesca Coppola, finanziandolo con i fondi del progetto europeo ENERCMED. Nell’ambito dello stesso progetto, che aveva già consentito di installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’istituto, verrò anche ritinteggiata e decorata la parte piana e dei gradoni della terrazza, con l’inserimento di elementi grafici didattici legati alle tematiche di natura e gioco.

L’investimento complessivo è di circa 58mila euro: “Ringrazio i nostri uffici per questo progetto in house, finanziato con fondi europei, che punta a promuovere, tra gli allievi della scuola primaria “Ferrero” di Cornigliano, un’attività importantissima sul piano educativo”, ha detto l’assessora Coppola.

“Prendersi cura di un orto consente di conoscere i tempi della natura e l’importanza della biodiversità, imparando che per raccogliere i frutti della terra servono pazienza e collaborazione con insegnanti e compagni di classe. Un’esperienza di apprendimento che responsabilizza sé stessi e gli altri, favorendo il lavoro di squadra e l’integrazione tra gli alunni, e facendo comprendere il valore di un’alimentazione sana e sostenibile”.

 

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.