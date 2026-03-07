Sul tetto della scuola Ferro di Cornigliano sorgerà un orto urbano

Genova. Sulla terrazza dell’edificio della scuola primaria Domenico Ferrero di Cornigliano sarà realizzato un orto urbano.

La giunta ha approvato il progetto esecutivo su proposta dell’assessora all’Ambiente, Francesca Coppola, finanziandolo con i fondi del progetto europeo ENERCMED. Nell’ambito dello stesso progetto, che aveva già consentito di installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’istituto, verrò anche ritinteggiata e decorata la parte piana e dei gradoni della terrazza, con l’inserimento di elementi grafici didattici legati alle tematiche di natura e gioco.

L’investimento complessivo è di circa 58mila euro: “Ringrazio i nostri uffici per questo progetto in house, finanziato con fondi europei, che punta a promuovere, tra gli allievi della scuola primaria “Ferrero” di Cornigliano, un’attività importantissima sul piano educativo”, ha detto l’assessora Coppola.

“Prendersi cura di un orto consente di conoscere i tempi della natura e l’importanza della biodiversità, imparando che per raccogliere i frutti della terra servono pazienza e collaborazione con insegnanti e compagni di classe. Un’esperienza di apprendimento che responsabilizza sé stessi e gli altri, favorendo il lavoro di squadra e l’integrazione tra gli alunni, e facendo comprendere il valore di un’alimentazione sana e sostenibile”.