Ordine dei dottori agronomi e forestali, Sabrina Diamanti prima donna presidente in Liguria

Genova. L’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Liguria ha una nuova presidente: Sabrina Diamanti, già presidente del Consiglio nazionale dal 2018 al 2023 e presidente provinciale della Spezia quando l’Ordine non era ancora regionale.

Diamanti, dottoressa forestale e che svolge da sempre libera professione prevalentemente nell’ambito della pianificazione territoriale, è la prima donna presidente dell’Ordine della Liguria.

Il nuovo consiglio resterà in carica fino al 2030, assieme a Diamanti sono stati eletti Matteo Littardi, vicepresidente, Walter Orsi, consigliere segretario, Sarah Susini, tesoriere. A completare la squadra i consiglieri: Giuliana Rita Cascio, Andrea Conte, Giovanni Pecchioni, Stefania Trevia, Giovanni Mannironi.

“Lavoreremo per rafforzare lo spirito identitario e di appartenenza a questa meravigliosa professione che, nonostante i tantissimi sforzi svolti dagli iscritti e i colleghi in tutta Italia, ancora stenta ad essere riconosciuta, nonostante ne siano noti a tutti il valore e l’importanza – ha detto la neopresidente Diamanti – Molte sono le sfide che ci aspettano, tra cui la riforma delle professioni che richiede competenza e fermezza, ma anche un confronto collaborativo con le altre professioni, che vogliamo consolidare. Fondamentale proseguire le attività di dialogo con gli enti e le istituzioni, soprattutto, ma non solo, con l’assessorato di riferimento”.