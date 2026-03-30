Ordinanza anti alcol prorogata sino al 30 settembre: tutti i divieti

Genova. La sindaca Silvia Salis ha prorogato sino al 30 settembre l’ordinanza anti alcol sul territorio cittadino.
La proposta è arrivata dalle assessore alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e al Turismo Tiziana Beghin in vista del periodo estivo, particolarmente problematico dal punto di vista della sicurezza. L’ordinanza si aggiunge all’altra misura al vaglio del Comune con la Regione, un aumento delle unità di strada per intercettare chi abusa di sostanze prima che si renda necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
Su tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sono vietati la detenzione e il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi.
I divieti sono in vigore già a partire dalle ore 12 e fino alle ore 8 del giorno successivo nelle seguenti zone:
Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente, nonché nelle aree del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri, dei laghetti di San Carlo di Cese, dei Giardini di Quinto, di Cornigliano.
Su tutto il territorio di Genova, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore, deve cessare ogni giorno alle 22 e non può riprendere prima delle 6 del giorno successivo.
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